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人道跨越國界！中國潛水員失蹤 請澎湖業者協尋

中國潛水員林偉雄在廣東省外海失蹤多日無音訊，由於洋流影響，家屬希望澎湖漁船能協尋。（家屬提供）

中國潛水員林偉雄在廣東省外海失蹤多日無音訊，由於洋流影響，家屬希望澎湖漁船能協尋。（家屬提供）

2024/07/10 09:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雖然中國海警船近來頻頻騷擾澎湖籍漁船，並將海峽中線數字密碼曝光，只要澎湖籍漁船越過海峽以西，就展開追逐、廣播及驅離動作，並與我國部署護漁的海巡艇，形成雙方對峙緊張場面。但救人仍是優先，中國一名潛水人員失蹤，透過民間潛水業者轉分享，請出海作業的澎湖海域船隻出海作業，幫忙注意一下。

失蹤人員家屬表示，其兄林偉雄、男52歲 、中國廣東汕尾陸豐人，6月29日隨深圳潛水俱樂部一行4人，在廣東惠東大清針海域潛泳失聯。7月1日下午3時，1名失聯人員在廣東揭陽惠來對出海域（22°12′N、116°35′E）約46海里處被漁船救起。7月2日上午10時，於（北緯22°14.2′、東經116°55.3′）發現另1名失聯人員。

家屬現在沿著中國廣東省揭陽-汕頭-南澳-往東北到福建省沿岸搜尋，並懸賞人民幣50萬元（約新台幣224萬元）獎金。

由於海流影響，失聯潛水人員也有可能被帶往澎湖周邊海域，因此家屬透過民間管道，聯繫將軍嶼「澎湖島澳七七潛水俱樂部」團隊，希望中國廣東汕頭至澎湖海域，這一帶沿海地區所有能力個人、船隊、商家、團隊，承諾不論個人或組織只要成功找到失聯人林偉雄一定提供高額賞金致謝！

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