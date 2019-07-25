專機載800條菸 吳宗憲又加購600條

2019-07-25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國安局少校吳宗憲涉嫌利用總統出訪走私近萬條免稅菸，到底如何訂購傳言紛紛；據華航內部初步調查確認，華航在專機出發前就已給專機人員預訂單，吳宗憲即向華航預訂九千二百條免稅菸，用玉山銀行聯名卡分五次刷卡、共付款六百四十五萬元，刷卡額度明顯超出一般正常刷卡上限；而後在專機出發後，專機原本就備有八百條免稅菸要販售，吳宗憲在飛機上又再刷卡加購六百條免稅菸，因此總共六次刷卡、購買總量累計達令人咋舌的九千八百條。

據指出，吳宗憲在專機出訪前，就事先向華航訂購九千二百條菸，吳宗憲是用玉山銀行與家樂福聯名信用卡分五次刷卡付款，每次刷卡金額從十九萬到二百九十二萬元不等；訂貨是由華航人員代為上免稅商品系統訂購，並發動五部貨櫃車協助將各菸商送來的免稅菸品，全部貼上「VVIP（頂級尊客）」封條，先運送存放在桃園華膳空廚保稅倉庫內。

而隨專機出訪後，吳宗憲又在空中再刷卡、向華航追加購買六百條，華航就從機艙內原本備有要販售的八百條菸中，拿出六百條再賣給吳。

七月廿二日總統專機落地後，華航協助將五個航空貨櫃的菸品拖到國賓門旁，隨後地勤人員協助卸載六百條菸，與五個貨櫃的菸品一起，混入分裝上載運專機人員相關行李的五輛貨車，欲經特殊禮遇管道避開海關查驗，結果被早在機場守候的調查局人員當場人贓俱獲。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法