一張卡刷645萬買菸 金管會要查玉山銀疏失

2019-07-25

〔記者王孟倫／台北報導〕國安人員趁著總統出訪機會夾帶走私免稅菸，並以玉山銀行同一張信用卡刷六百四十五萬元；金管會昨天表示，信用卡有洗錢防制規定，這麼不合常理的刷卡金額，明顯屬於高度異常，已著手調查銀行相關責任及可能涉及內控缺失。

根據立委黃國昌資料，國安局少校吳宗憲走私免稅菸，該員購買的每一筆訂單都刷玉山銀行同一張信用卡，其中一筆更高達二百九十二萬元，總金額達六百四十五萬元。玉山銀行昨對此低調回應，本案已進入司法調查，不便評論。

有專家表示，以當事人收入能力來看，通常是用「溢繳」方式才能支付鉅額款項；不過，為避免有心人士利用信用卡溢繳款項藏匿所得，只要是高額的溢繳卡費就會被退還，以玉山銀行為例，溢繳卡費超過等值五萬美元（逾一百五十萬台幣），就會逕行退款給卡友，當事人為何能躲過，應該好好查一查。

金管會官員則表示，目前已約詢涉及銀行，著手進行調查。

至於玉山銀行可能涉及缺失？官員強調，檢調單位正在偵辦中，「現階段不評論個案情況」，目前追查重點有下列幾個面向。首先，消費金額與收入顯不相當，銀行在核發信用卡前，都做過KYC（認識客戶），知道客戶的個人職業與收入狀況；若消費內容「顯不合理」，理論上是不會過關，信用卡交易必須經過銀行授權，將了解哪個環節有問題。

其次，溢繳款項逾五十萬元、是否申報疑似洗錢防制對象，依銀行公會公布的信用卡洗錢防制相關遵循範本，若客戶卡費有溢繳款項，但其客戶無正當理由且與其身分、收入明顯不相當，而單日交易金額超過五十萬元，要列入「疑似」洗錢防制對象。若有上述情況，銀行在十個營業日內向法務部調查局辦理申報，相關銀行是否如實進行申報，這也是金管會追查重點。

第三，對於信用卡各項業務，銀行是否有做好內稽內控之責，若已經落實，為何會有相關缺失發生，是人為因素或風控面的機制有漏洞，都要一併徹底檢討。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法