2019-07-25

〔記者吳亮儀、蕭玗欣／台北報導〕國安局人員走私近萬條免稅菸品成醜聞，長期推動禁菸的董氏基金會昨指出，我國長年來的免稅菸陋習和執法不嚴，導致台灣免稅菸銷售量竟佔全國總菸品銷售量的十％，較先進國家的不到五％多了一倍，呼籲「應完全禁止免稅菸品」。

前國際抗癌聯盟（UICC）控菸辦公室主任、台北醫學大學高志文指出，不少國人以為台灣非法菸品是漁船摸黑從海上走私進來，事實上台灣每年約一千五百多萬條（一億五千萬包）、價值超過一百五十億台幣的免稅菸品，是從機場大門大大方方攜入。

我國菸品銷售免稅菸佔一成

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗質疑，台灣機場免稅菸制度，早變成以合法掩飾非法，大量闖關到國內轉售獲取暴利的大漏洞。依目前法律規定，入境旅客可合法攜帶一條免稅菸，但近年台灣免稅菸品總銷售量，竟與成人入境旅客總人數相當，等於全國十五％吸菸與八十五％不吸菸的台灣民眾，人人都至少攜帶一條菸入境，超量走私闖關及違法夾帶問題嚴重且明顯，主管機關怎可能不知道？

林清麗指出，新加坡完全禁止免稅菸品，違規攜入恐被罰款五百元新幣（約一萬一千三百九十五元台幣），甚至要面臨有期徒刑；澳洲只能攜帶二十五支菸入境、紐西蘭只可帶五十支菸，香港及澳門則只可攜帶十九支菸入境自用。

林清麗說，台灣每十包的菸品消費，就有一包是免稅菸，比率全球最高，造成國家稅收重大損失。

一名空服員受訪時也表示，機上免稅品最熱門的不外乎保養品、手錶，因為價格相當於市價六折起，比週年慶還划算，且沒有購買數量限制，很多旅客一買就是上萬元；此外，免稅菸也相當便宜，外面一條菸的價格，可以買兩條免稅菸，也相當受到旅客喜愛。

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