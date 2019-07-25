華膳空廚存放菸品 關務署要開罰

2019-07-25

〔記者巫其倫／台北報導〕國安局少校吳宗憲等人利用陪同總統出訪，企圖夾帶私菸入境，因九千二百條香菸是存放在華膳空廚的保稅倉庫，立委質疑華膳空廚有明顯疏失。財政部關務署昨表示，本次事件華膳空廚確實管理不善，將在一週內就現有證據依規定對華膳空廚裁處，但最高僅可罰九萬元罰鍰。

關務署昨召開檢討會議，提出四大檢討方向，認定華膳空廚管理不善，將在一週內裁處，依「海關緝私條例」規定，最高可罰六萬元，情節重大者，並得加倍處罰；另依「保稅倉庫設立及管理辦法」規定，最高可罰三萬元，若不加倍處罰，合計最高僅可罰九萬元。

另外，關務署針對保稅倉庫控管，將於今年八月底前實施電子化管理及建立預警機制，供儲存飛機銷售用品的保稅倉庫業者，對於菸酒提領數量及移運機上的數量，均應以電子化方式傳輸給海關，建立「異常預警機制」。

關務署官員說，貨品由保稅倉庫移運上飛機時，現行是以紙本方式作業，未來將以電子化方式管理，並視必要情形由海關人員監視貨品移運上飛機，以掌握貨物流向。

至於扣押菸品部分，官員表示，法院判決後，視法院是否要將暫放台北關的菸品沒收，若未沒收，還要看桃園市財政局是否裁罰或是否沒收，若法院和財政局都沒有處分，才會由海關將菸品沒收。

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