國安修法 列本會期優先法案》 高官退將赴中政治活動 管制15年

2019-04-29

違者最重可剝奪月退俸

〔記者謝君臨、黃欣柏／台北報導〕陸軍退役中將吳斯懷等人，兩年多前赴中參加中共領導人習近平主持的活動，引發爭議；行政院提案修正台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例），規範退將及卸任政務官，在退休十五年內，非經報准，不可參加中國領導人主持的慶典或活動等政治活動，違者最重可剝奪月退俸，立院已列為本會期優先法案，近期將付委審查。

二○一六年十一月，吳斯懷等卅二名退將，赴中出席紀念孫中山誕辰一五○週年大會，在台下聆聽習近平演說，引發敵我不分爭議；民進黨及時代力量立委均提案修法，約束退將赴中言行。

行政院則於前年七月也提出修正草案，針對第九條、第九條之三、第九十一條進行修正，進一步強化規範退休高階將領或卸任政務官赴中言行，但由於去年推動年金改革相關法案，因此受到延宕。民進黨團總召柯建銘說，當初擱置本案是為了避免擴大年金改革的反彈，本會期已列為優先法案。

現行條文規定，列管的退離職人員赴中管制原則三年，管制期屆滿後，赴中無須申報。而政院版修法草案，管制年限最少三年，只能增加，不能縮減；涉密程度較高者於管制年限屆滿後，赴中前仍應申報，並得要求終身申報。

其中，曾任國防、外交、中國事務或與國家安全相關機關的政務副首長、中將以上人員，或情報機關首長，除非向服務機關報准，否則十五年內不可參與中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體在對岸所舉辦、由中國領導人主持的慶典或活動，違者最重可終身剝奪月退俸，或最高處五百萬元罰鍰。

向中國旗、徽行禮唱頌也重懲

另，參與中國政治活動，也不能有向象徵中國政權的旗、徽、歌等行禮唱頌、妨害我國家尊嚴的行為；若違反上述規定，自行為時起，停止領受五年的月退俸百分之十至百分之百，情節重大者，得終身剝奪月退俸；已支領者將追回。無月退俸者，原服務機關得處五十萬元以上、五百萬元以下罰鍰。

此外，「國家機密保護法」也將配合修法，涉密退離職人員的出境管制期間修改為最長六年；「國家安全法」也修正為，軍公教人員無論是現職或退休期間，只要涉共諜案經判刑確定者，喪失退休給與，並追繳至犯罪時已領取的月退俸。

國安相關修法進度表

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