修法將共諜納入外患罪

2019-04-29

〔記者謝君臨、黃欣柏／台北報導〕中國解放軍前軍官鎮小江多年前涉嫌以經商名義來台，吸收陸軍馬防部前少將指揮官許乃權等十餘人發展共諜組織，堪稱「史上最大共諜案」；然而，因我國「刑法」不把中國視為外國，導致僅能以「國家安全法」輕判四年，引發爭議；民進黨立委王定宇提案修法，明訂「敵人」定義，力拚本會期三讀，透過修法補破網，避免共諜案輕判的離譜情事一再發生。

現行國安法刑度 最重五年

現行「刑法」對於中國的定位，不認為是外國，導致共諜案僅適用「國安法」刑度，最重只能判五年，造成共諜輕判案例頻傳，引發國人強烈反彈。

王定宇提案，將「刑法」外患罪中的「外國」擴大為「外國或敵人」，並依「陸海空軍刑法」定義，明訂敵人是「與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體」；未來共諜均能適用外患罪，洩密罪責可從一年至七年徒刑，提高為三年至十年，若在戰時洩漏更可重判死刑。

不過，草案於前年十二月初審通過後，至今已卡關一年多，王定宇表示，目前尚待立法院長蘇嘉全主持協商，他已和國民黨立委先行溝通，強調修法並不涉及統獨爭議，只是要保護台灣兩千三百萬人民的安全。

另，「國家機密保護法」也配合修法，將中國、香港、澳門等地區列入法規範疇，洩密最重可判刑十年；時代力量黨團另提案，將刑度拉高為最重十二年，條文則採用「境外敵對勢力」一詞，模糊掉台灣目前最大的境外威脅中國。

時力黨團主任陳惠敏表示，條文中的「境外敵對勢力」，主要是認定這個人的身分，較不受限於地區，比如說中國人在歐美、日本等地對台情蒐，都屬之。

對此，民進黨團總召柯建銘表示：「我們堅守行政院版本」，強調修法須整合各國安相關法規，且刑度要一致看待，政院版的洩密刑度為三年以上、十年以下，時力所提為五年以上、十二年以下，其中一條法的刑度訂得特別高，這樣無法與其他法規整合，量刑應有一定的衡平性。

至於已初審通過的「國安法」第二條之一，文字也修正為，人民不得為恐怖組織、外國或中國刺探、收集、洩漏、交付公務秘密或發展組織。同法第五條之一，朝野立委對於罰金與刑度沒有共識，全案保留交由黨團協商。

近年共諜案輕判案例

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/