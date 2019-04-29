2019-04-29

記者黃欣柏／特稿

國安局日前指出中共將加大輿論戰、心理戰及法律戰力度來影響我國明年大選，明確揭示了中共當局追求「兩制台灣」歷史定位的企圖，同時也點出中共在台第五縱隊假借各種民生議題「帶風向」的國安危機，在非親中政權全面執政之下尚且如此，若民進黨政府繼續放任各項國安修法延宕，明年大選之後要再扳回傾中的政治槓桿，恐將難如登天！

國安修法的進程有多牛步，從最根本的「刑法修正草案」上就可看出一二，面對中國這個數十年來不斷對我文攻武嚇的唯一外敵，「刑法」外患罪章卻至今仍無法完全適用，使司法難以對層出不窮的共諜案量以重刑。

「刑法」的問題雖然出在台灣特殊的憲政體制，但早有立法者找出繞過爭議、免於挑戰修憲門檻的補救方式，也就是直接以「敵人」來定義中共政權，但如此急迫的提案卻仍然在國會躺了一年有餘，更遑論其他相關法案。

事實上，民進黨完全執政後提出的國安相關修法不計其數，但大多數都與「刑法修正草案」一樣進展緩慢，其原因主要是為了避免擴大年金改革帶來的反政府聲浪，但弔詭的是，近來各種反政府聲浪幾乎都有中國或親中勢力運作的影子，兩者間成為有如雞生蛋、蛋生雞的複雜關係，早已不是擱置修法所能緩解。

換言之，在統戰力道已經藉輿論之力對台灣政局產生重大影響之際，不管是因應共諜案輕判的補破網修法，或規範退將、卸任政務官赴中參加政治活動的言行，各項國安修法的急迫性不言而喻。

明年國會版圖將重新洗牌，而立法院下會期又將進入預算會期，加上選戰效應，本會期堪稱是國安修法最關鍵的時刻，民進黨政府，請善盡完全執政之責，別再拖延了。

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