追查王大陸遭詐300萬案 北市刑大2線3隊長誤傳資料給王麻吉游翔閔

台北市刑警大隊劉姓偵查隊長意外捲入藝人王大陸涉嫌教唆毆人案，經警方內部調查，與洩密教唆黑幫毆人案完全無關。（資料照）

2025/03/06 15:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊劉姓偵查隊長意外捲入藝人王大陸涉嫌教唆毆人案，經警方內部調查，與洩密教唆黑幫毆人案完全無關！

根據北市刑大調查，王大陸是在台期間經人介紹認識1名「朋友」，結果遭對方詐騙新台幣300萬元，王大陸想報案討回鉅款，但僅只知道對方綽號和姓氏，一時間無計可施。

請繼續往下閱讀...

由於富二代游翔閔與警界部分人士熟悉，王大陸便在游的居中協助下，由游翔閔透過昔日在警界工作的友人介紹，先由游翔閔和刑警大隊劉姓隊長認識，協調報案過程。

2月上旬，王大陸在游翔閔的陪同下親自到北市刑大正式提出報案，並提供相關資料以便警方進行蒐證，期間，因王大陸經常往返中國，所以泰半是由游翔閔和警方作溝通協調。

上月下旬，劉姓偵查隊長覺得奇怪，怎麼偵查小隊的指認資料一直未製表完成填報給他，他在詢問下才發現原來誤發給當時一直居中處理的游閔翔。

不料，近日王大陸逃兵風波和教唆黑幫打人事件愈演愈烈，劉姓偵查隊長檢查Line對話紀錄時，才發現他發生誤傳資料情事，當下立刻主動告知北市刑大大隊長盧俊宏，並配合政風單位協助調查。

台北市刑警大隊劉姓偵查隊長意外捲入藝人王大陸（見圖）涉嫌教唆毆人案，經警方內部調查，與洩密教唆黑幫毆人案完全無關。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法