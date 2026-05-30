高中生辛辣問政治分歧 賴清德：盼朝野共商國事「見面3分情」

總統賴清德（中）今出席「2026《今週刊》總統與青年論壇「世界不一YOUNG 未來我開創」活動。（記者方賓照攝）

總統賴清德今（30日）出席《世界不一YOUNG 未來我開創》與高中生論壇時，面對國立台東高中學生辛辣網路提問「如何讓不同黨派坐下來好好談」，總統幽默表示因為是網路提問，可惜無法向此學生請教高招，隨後也坦言，讓朝野坐下來共商國事一直是他期盼的事，「這不僅對我來講比較輕鬆，對國家也是比較好。」

賴清德指出，民主政治雖難免有政黨競爭，但也應該有合作機會。他首度透露，過去因應外力威脅嚴峻，曾主動邀請在野黨來到總統府聽取國安報告，但很可惜最終未能成行。

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此外，賴清德也提到，他曾在朝野衝突激烈時，於總統府召集五院院際協調。雖然五院院長皆基於國家利益抽空出席，但由於目前的朝野環境，各院長回去後往往「無法執行」協調結果。總統無奈表示，即便立法院長有其想法，回去之後也不見得能得到政黨的支持。

賴清德進一步說明，最近趁著過年期間，特別邀集五院院長前來「喝茶」，席間刻意不談國家大事，希望透過「見面3分情」的輕鬆互動，先從改善朝野的緊繃氛圍做起。

賴清德強調，未來仍會持續朝這個方向努力，並呼籲各黨派未來能以「國家利益為優先、人民福祉為上」，大家一起做正確的事情，讓國家能夠保持穩定發展。

總統賴清德（中）今出席「2026《今週刊》總統與青年論壇「世界不一YOUNG 未來我開創」活動。（記者方賓照攝）

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