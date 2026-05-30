大龍市場沒特色？沈伯洋與攤商交流 市場處回應了

沈伯洋與大龍市場攤商互動。（記者塗建榮攝）

台北市市場處日前坦言「大龍市場確實沒什麼特色」，遭藍綠白議員批評，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（30日）與在地民代至大龍市場與攤商交流、了解改建後營運狀況。台北市長蔣萬安隨後受訪說，大龍市場當然有特色，市場處也回應了。

台北市長蔣萬安今（30日）受訪說，大龍市場當然有特色，為海砂屋住宅以及市場改建共構的首例，也會改建、整併閒置攤位帶來人流。

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市場處則表示，正陸續推動市場改建，南門市場、環南市場分別於2023、2025年完工開幕，亦規劃北投市場、西寧市場及東門市場改建為現代化市場。同時，亦提供市場行銷補助、市集精進計畫輔導市場環境優化，市場處近期亦將採行精進作為，多管齊下提升傳統市場競爭力。

關於最近備受關注的大龍市場，市場處說，大龍市場是海砂屋住宅以及市場改建共構的首例，2019年正式啟用，後續也會列為優先推動市場。

市場處提到，除了會整併連續閒置的空攤，引入指標性的店家帶來人流，也會將閒置空攤改建為「共享廚房」或「料理教室」舉辦高齡長者共餐、健康飲食講座、親子廚藝課；假日可提供租借舉辦「市場小酒館」等快閃活動。

另外，市場處預計利用公有市場相對低廉的基礎租金，將閒置攤位轉化青年創業孵化基地或是與技職建教合作；開放青年農夫、在地文創品牌、手作職人、或新型態輕食。

同時協助攤商導入並使用電子支付，更由市府輔導或委託專業團隊，協助攤商將商品上架至外送平台或電商。在市場內建立中繼站負責統一接單、揀貨、包裝、再由外送員一併取貨外送，擴大客群。

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