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    首頁 > 政治

    被謝典霖擺一道？彰縣議會民眾黨團未滿月就團滅 張雪如力拚黨團再起

    2026/05/30 17:43 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣議會民眾黨黨團，因陳重嘉（圖左）、陳銌銌（圖左二）相繼退黨，宣告解散。（資料照）

    彰化縣議會民眾黨黨團，因陳重嘉（圖左）、陳銌銌（圖左二）相繼退黨，宣告解散。（資料照）

    針對民眾黨創黨主席柯文哲加碼爆出，彰化縣議會民眾黨黨團被謝典霖擺了一道，成立了又解散一事，曾任民眾黨彰化縣黨部主委、縣議員張雪如表示，縣議會民眾黨團確實成立了一年又團滅，力拚今年底選舉，能夠讓民眾黨團再度重返縣議會。

    張雪如指出，彰化縣議員民眾黨黨團在2023年10月26日宣布成立，依規定議會黨團須3人才能成軍，當時有她與陳重嘉，因為只有兩個人，她就拜託議長謝典霖、副議長許原龍詢問其他議員有無加入民眾黨的意願，最後找到謝典霖拜把兄弟、前國民黨籍縣議員張東正的妻子陳銌銌，在陳銌銌加入後，才讓黨團成立。

    張雪如表示，由於陳重嘉先退黨，陳銌銌也跟著退黨，也讓彰化縣議會的民眾黨團在成軍1個月後宣告解散。目前縣議會除了她以外，還有吳韋達也是民眾黨，但兩個人也是無法成立黨團。

    張雪如強調，年底大選將以成立縣議會黨團為目標，再次把黨團組織起來，才能在議會問政發揮聯合效果。

    彰化縣議會民眾黨黨團，因陳重嘉（圖左）、陳銌銌（圖中）相繼退黨，宣告解散。（資料照）

    彰化縣議會民眾黨黨團，因陳重嘉（圖左）、陳銌銌（圖中）相繼退黨，宣告解散。（資料照）

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