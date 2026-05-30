蘇巧慧出席北市屏東縣同鄉會會員大會 細數屏東建設成績

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（30）日出席台北市屏東縣同鄉會會員大會，受到屏東鄉親熱烈歡迎。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（30）日出席台北市屏東縣同鄉會會員大會，受到屏東鄉親熱烈歡迎。蘇巧慧說，她在新北服務10年，紮紮實實為新北爭取許多建設，也在國會積極爭取屏東預算，推動「屏鵝公路」沿線電纜地下化等工程，也陸續在新北推廣屏東農漁產品，「屏東的大小事，都是我蘇巧慧的事」，盼未來有機會和所有新北屏東鄉親一起努力，讓新北繼續升級。

「人講好酒沉甕底，咱屏東人難道要站尾包衰？」蘇巧慧引述父親、前屏東縣長蘇貞昌說法，她說，自己記得身為「屏東女兒」的初衷，在國會全力支持屏東建設預算，推動包括屏東中小學班班有冷氣、屏鵝公路電纜地下化，讓民眾在颱風天不用再擔心停電問題；她也支持高雄捷運紅線延伸屏東，爭取讓屏東有高鐵站、有科學園區，更爭取台積電供應鏈進駐屏東，帶動屏東產業發展。

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蘇巧慧指出，在今年九合一選舉中，她是首個提出具體政見的參選人，陸續推出「六大福利政見」、「四大青年支持政見」、「三大家庭照顧政見」、「三大毛小孩政見」，也秉持屏東人腳踏實地的精神積極勤跑29區。

蘇巧慧也向民眾推薦黨籍台北市長參選人沈伯洋，她表示，與沈伯洋相識20多年，他是正直、溫暖、聰明的人，一直希望為台灣這塊土地貢獻心力，未來她會和沈伯洋各自提出對自己家鄉的願景和藍圖，盼雙北共好、各自精彩。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（30）日出席台北市屏東縣同鄉會會員大會，受到屏東鄉親熱烈歡迎。（蘇巧慧辦公室提供）

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