同台蔣萬安出席屏東同鄉會活動 李四川：不忘初心為新北打拚

國民黨新北市長參選人李四川（右二）今與台北市長蔣萬安（右一）參加台北市屏東同鄉會大會。（李四川競總提供）

國民黨新北市長參選人李四川30日與台北市長蔣萬安同台出席台北市屏東縣同鄉會活動。蔣萬安表示，輝達能落腳北士科有賴李四川在副市長任內積極協助，他要感謝屏東培育出如此優秀人才，李四川說，輝達進駐能帶動雙北AI產業共同發展，當選後會積極推動新北市交通建設、串聯AI廊道，帶動新北的就業機會與產業發展。

李四川出身屏東縣小琉球的討海家庭，今日來到屏東同鄉會活動，受到滿場同鄉熱烈歡迎，高喊「凍蒜」為李四川加油打氣，掌聲與歡呼聲此起彼落。蔣萬安表示，能促成輝達落腳，屏東鄉親也有重要貢獻，因為重要推手李四川正是來自屏東，在李四川積極投入、協調並協助解決各項問題下，才造就這樁美事，此舉為北台灣產業發展以及台灣未來20、30年的科技競爭力奠定重要基礎。

請繼續往下閱讀...

李四川表示，雖然從年輕就離開屏東家鄉，北上讀書、就業，但無論身在何處，始終秉持屏東人勤奮打拚的精神，新北市也是全國最大的移民城市，有來自各縣市鄉親在此落地生根，他會秉持屏東人的踏實特質與不忘初心，一步一腳印為新北市打拚。

李四川中午也出席台北科技大學能源與冷凍空調工程系友會活動，李四川說，自己是1979年從母校畢業，離開學校已47年，今天參與母校活動，心中滿是溫暖，當年進入公家機關服務，是從最基層的約聘僱人員做起，一做就是數十年，從沒想過自己有一天會投入選舉。

李四川表示，很多人說理工男比較冷冰冰，但並非如此，他一生追求的是奉獻自我、為國家人民服務，他也提到過去在高雄推動「路平、燈亮、水溝通」，後來回到高雄時，曾有超商店員請他喝咖啡、搭計程車時司機不願收車資，感謝他在高雄市副市長任內的施政成果，這些民眾的肯定讓他點滴在心，讓人民過得平安快樂，這也是政府最大的責任，當選後他將秉持民生優先的理念，推動公共事務與建設，為新北市民的生活繼續努力。

國民黨新北市長參選人李四川（左）今參加台北市屏東同鄉會大會，與鄉親親切互動。（李四川競總提供）

國民黨新北市長參選人李四川（中）今出席台北科技大學能源與冷凍空調工程系友會活動。（李四川競總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法