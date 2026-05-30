蕭美琴台中勉勵年輕人：做有自信的台灣人 這是面對世界的態度

副總統蕭美琴出席民主進步黨創黨40週年紀念系列活動青年座談會台中場。（記者廖耀東攝）

民進黨創黨40週年「傳承40、民主共鳴」青年座談今天在台中登場，副總統蕭美琴指出，今日的台灣擁有高資本、高價值、高科技、高技術等價值導向的產業，廣受世界尊重，即使面臨威脅壓力，國際處境仍極困難，但有更多世界友人願意站出來為我們講話，期許年輕世代善用科技繼續走在世界前面，做有自信的台灣人，這也是台灣人未來面對世界的態度。

蕭美琴指出，台灣第一次民選總統到今年滿30年，當年中國用飛彈恐嚇威脅，台灣的民主化是中國的眼中釘，但民進黨經過40年的努力，致力創造更民主開放的台灣、讓下一代更有自信的台灣。

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她說，40年來世界變化很大，全球化過程很多國家產業外流，現今世界重新看待全球化現象，改採高關稅等新政策保護自己國家的產業，中國甚至將貿易「武器化」心情好就開放市場，心情不好就多所管制，科技領域也是如此，在全球競爭環境下，世界秩序經歷亂流重新建構中，新的科技及AI帶來機會及挑戰，現代年輕人面對的世界已不一樣。

蕭美琴說，但年輕人不需焦慮，今日的台灣擁有很多成就及籌碼，比過去的台灣更值得大家珍惜，當年的台灣才剛民主化，產業定位不明且產業外流，今日台灣產業已不再以成本導向，改以價值導向，發展高資本、高價值、高科技及高技術，已是產業被信任、為世人稱羨且敬重的台灣，即使台灣面臨比當年更大威脅壓力，國際遭遇及處境仍極困難且不公平，但世界有更多朋友願意站出來為我們講話。

蕭美琴勉勵在場30、40名年輕人，透過科技持續走在世界前面，「做有自信的台灣人、有自信的台灣人就是未來面對世界的態度」。

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