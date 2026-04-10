民眾黨提案延會至7/31 立院逕付二讀

民眾黨團提案延長立法院第11屆第5會期至今年7月31日，立院表決結果贊成者多數，提議照案通過，本案逕付二讀、交付黨團協商，並由民眾黨團負責召集協商。（資料照）

立法院會今天處理民眾黨團提案，延長立法院第11屆第5會期至今年7月31日，民眾黨團提議將該提案逕付二讀，依各黨團共識進行表決。表決結果，贊成59人、反對47人，贊成者多數，民眾黨團提議照案通過，本案逕付二讀、交付黨團協商，並由民眾黨團負責召集協商。

立法院會期每年2次，自行集會，每年2月至5月底，以及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。民眾黨團今天在立法院會中提案指稱，第5會期於5月31日將屆，然賴清德總統及行政院長卓榮泰施政嚴重怠惰，遲未將司法院大法官及國家通訊傳播委員會委員等缺額名單送請立法院審查，放任機關空轉，嚴重侵害人民權益。

請繼續往下閱讀...

民眾黨團稱，另對於立法院三讀通過的「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」的修法，卓榮泰竟悍然違法拒不編列預算，致使立法院無從審查違法的總預算案。此外，行政院一再大內宣台美關稅談判的成果，但「台美對等貿易協定（ART）」及「台美投資備忘錄（MOU）」等文本，均尚未依據「條約締結法」送請國會審議，產業及勞工仍無所適從。

民眾黨團宣稱，為挽救賴總統及卓榮泰拖延、不作為的惡果，立法院須為國家保留最大彈性，使賴清德政府有時間補足程序、亡羊補牢，更正其違法行為，亦使立法院有充足時間嚴格審議相關人事同意權案、總預算案、「台美對等貿易協定（ART）」及「台美投資備忘錄（MOU）」，而非草率倉促過水，並保留時間處理重大民生法案，建請立法院會作成決議，延長立法院第11屆第5會期至今年7月31日止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法