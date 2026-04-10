不求戰也不退讓！伊朗新領袖誓言「為父復仇」：戰損血債絕對追討

持續神隱的新任伊朗最高領袖穆吉塔巴發出聲明，重申伊朗「不尋求戰爭，但絕不退讓」，並強調對於衝突期間造成的所有損失與「血債」將持續追討索賠。（路透資料照）

在局勢瀕臨全面戰爭邊緣前，美國與伊朗於8日突宣布暫時停火2週，近期持續神隱的新任伊朗最高領袖穆吉塔巴也發出聲明，重申伊朗「不尋求戰爭，但絕不退讓」，並強調對於衝突期間造成的所有損失與「血債」將持續追討索賠。

穆吉塔巴：荷莫茲進入管理新階段

伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於2月28日遭到空襲並被擊斃，之後其子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）雖獲任命為新任最高領袖，但至今從未公開露面，外界也多次猜測他可能在後續的攻擊中受傷，甚至死亡。

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不過在美伊暫時停火後，穆吉塔巴週四透過國家電視台發表書面聲明，強調並非伊朗主動尋求戰爭，但伊朗也做好對任何侵略行為予以果斷回應的準備，「不會放棄自身權利」。這顯示儘管伊朗仍在進行外交努力，但立場也十分強硬。

穆吉塔巴也發出警告，直言要為死於戰爭的父親以及所有在伊美戰爭中犧牲的人討回公道，他強調「我們絕對會針對遭受的所有損失尋求賠償，並為這場戰爭中的烈士爭取撫卹金，同時也為傷者要求補償。」外媒指穆吉塔巴的說法顯示了他為父親哈米尼復仇的堅定決心，且這份新聲明也可能讓停火協議岌岌可危。

穆吉塔巴也提到，伊朗將把荷莫茲海峽（Hormuz Strait）的管理「提升至一個新階段」，但並未詳細說明具體內容。

綜合外媒報導分析，目前美伊雖宣布停火，但荷姆茲海峽通行的狀況仍十分有限，加上以色列持續攻擊黎巴嫩，停火協議正面臨嚴峻考驗。而穆吉塔巴的聲明也凸顯了伊朗一方面透過對關鍵水道的戰略控制來維持壓力，另一方面也保留升級衝突的選項。

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