終於見到習近平了！ 鄭麗文當面喊台獨、提共同推動兩岸和平制度化

國民黨主席鄭麗文前往中國訪問。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，今與中共中央總書記習近平會面。鄭麗文致詞表示，和平是兩岸共享的道德與價值，雙方應該超越政治的對抗，尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案。在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，兩岸應進一步的籌劃與建構具制度性與可持續性的對話與合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉。

「鄭習會」由習近平先致歡迎詞，再由鄭麗文發表談話，不過，由於鄭麗文講太久，記者被要求離場。

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鄭麗文表示，貴我兩黨領導人得以在時隔10年之後共聚一堂進行交流。此時此刻，她深刻感受到全球關切的目光，以及歷史所交付的重責大任，都落在我們在座的每一位身上。

鄭麗文說，當前，我們所共同面對的是一個高度動盪不安的時代，但也是一個充滿希望的時代。是一個二次世界大戰以來衝突最為蔓延的時代，但也可能是一個各方在痛定思痛之後決心重建和平的時代。台海兩岸關係何去何從，是我們共同面臨的問題。不可否認，國共兩黨在超過了一個世紀的互動當中，充滿了起伏轉折，但我們彼此所共同追求的從來都是如何使得中華民族能夠從衰敗走向復興。

鄭麗文說，自從2005年前國民黨主席連戰的和平之旅破冰之後，兩黨就以前瞻性的歷史視野，站在民族與時代的高度，致力於推動兩岸的和解與和平的發展。事實上，兩岸的和平與和解也應該只是貴我兩黨攜手努力的起點。我們對於兩岸人民、炎黃子孫都擁有更大的責任與使命。

鄭麗文表示，因此，中華民族偉大復興是兩岸人民的共同復興。是中華文明精神的再度覺醒與光大。更是悲天憫人的大同世界胸懷，是對於世界和平與人類進步的積極貢獻。她深信，這樣的振興中華之道一定能感召人心、引領時代，也才是兩岸共享的價值，也是共同的責任。

鄭麗文表示，大陸的發展在習總書記的領導之下，不但實現了完全脫貧，建成全面的小康社會，成就非凡，而且持續騰飛。十五五的規劃剛剛開局，必將再上新的台階，值得期待。

鄭麗文也提到，兩岸人民雖生活在不同的制度當中，但我們會相互尊重，也要相向而行。她相信，和平是兩岸共享的道德與價值，雙方應該超越政治的對抗，共同的籌思與建構兩岸雙贏共榮的命運共同體，尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案，使台海成為世界和平、解決衝突的典範。

鄭麗文說，儘管世界越走越極端，甚至於一些人類共享的價值逐漸地被摒棄，但我們會共同堅守人類共享的永續理念。在新能源、疾病防治、人工智能倫理與應用等等領域上攜手合作，以科技來服務人類的福祉，推動世界永續的發展。

鄭麗文表示，希望在貴我兩黨奮鬥不懈的努力之下，台灣海峽將不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤。台海將是一條連結親情、文明與希望的海峽。是兩岸中國人共同守護和平的象徵，我們將向世界昭示，共享中華文明的兩岸人民有著最高的智慧來化解艱難的分歧，有極大的慈悲為人類和平與發展做出關鍵的貢獻。貴我兩黨應該共同建設中華民族現代文明，為人類文明的融合與繁榮樹立典範。

鄭麗文期待，國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，兩岸應該進一步的籌劃與建構具制度性與可持續性的對話與合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉。從根本上消除所有的衝突誘因。

鄭麗文說，我們攜手啟動中華文明的復興工程，以中華文化為基礎，以合和共生為核心，兩岸共同研究並推動各類有助於消除爭端、創造和平的制度與倡議，並且將成功的經驗轉化為可供全球衝突地區借鏡的典範。

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