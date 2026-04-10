柯文哲收賄一審判17年 京華城案391頁判決書完整上網公開

京華城案完整版判決書公開，柯文哲犯罪細節全曝光。（資料照）

前台北市長柯文哲涉嫌京華城收賄圖利等案，台北地方法院上月26日宣判，將其依違背職務收賄罪判刑、2件公益侵占罪、背信罪併處17年有期徒刑、褫奪公權6年。本案龐雜自偵結到宣判耗時超過1年，先前就傳出判決書有500頁的篇幅，完整版判決書也於今（10）日公開至判決書系統，共有391頁。

本案犯罪版圖分為3大區塊，包含柯文哲收受威京集團主席沈慶京210萬賄賂，護航京華城取得違法容積獎勵；2件公益侵占罪，包括侵占基隆市副市長邱珮琳經手轉交的600萬政治獻金、與李文宗、李文娟共同公益侵占6134萬餘元；挪用眾望基金會827萬款項，用於支付民眾黨幹部及員工薪水，涉犯背信罪。

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回顧本案一審刑期，除柯文哲外，還有3名遭重判被告，分別是威京集團主席沈慶京被依共犯圖利罪判刑10年；國民黨台北市議員應曉薇依違背職務收賄、洗錢罪併判15年6月、沒收5250萬元。此外，北院也宣判沒收威京集團旗下建設公司鼎越開發121億餘元不法利益。

另8名被告分別是台北市前都發局長黃景茂判刑6年6月；眾望基金會董事長李文宗4年6月；木可公司負責人李文娟2年4月；會計師端木正判刑1年；台北市前副市長彭振聲判刑2年、都發局前總工程司邵琇珮判1年3月，皆緩刑3年；應曉薇的顧問吳順民、威京集團財務經理張志澄獲判無罪。

柯文哲案一審判決書

前台北市長柯文哲涉嫌京華城收賄圖利等案，台北地方法院上月26日宣判，將其依違背職務收賄罪判刑、2件公益侵占罪、背信罪併處17年有期徒刑、褫奪公權6年，一審判決書今上網公開。（截自司法院裁判書系統網站）

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