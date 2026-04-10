寶可夢照抓包！ 工程師牽女同事20秒判賠5萬

工程師與女同事去日本玩拍了一樣的寶可夢照片，回台牽手20秒遭妻求償，雖然工程師稱已經分居，但法官認分居仍具婚姻關係，牽手侵害配偶權，判賠5萬元。（資料照）

林姓妻子發現工程師丈夫與葉姓女同事到日本旅遊，IG發一樣的寶可夢照片，回台後她還拍到兩人當街牽手，求償70萬元。丈夫辯稱，現在社會多元，一次牽手怎麼可以算不當往來？但台南地方法院不採信，判賠5萬。

林女指控丈夫與葉女明知彼此身分，2025年前往日本熊本遊玩，並在社群媒體發布一模一樣的寶可夢照片。回國後，兩人更被錄下從按摩店走出來牽手散步的畫面。林女認為配偶權遭嚴重侵害，導致精神痛苦至身心科就診，要求連帶賠償70萬元。

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工程師丈夫庭訊時強調，發一樣的照片無法證明什麼，而且怎麼可以只用一次牽手截圖認定有不正當往來。林女早已主動搬離台南同居處，並先訴請離婚，婚姻無回復可能，她與女同事牽手，是發生在與妻子分居後，且林女看身心科時，還隱瞞分居事實，導致紀錄只有單方說詞，而葉姓女同事則稱不知男方已婚。

法官勘驗影像發現，工程師與女同事牽手行走約20秒，他們舉止從容，好像沒有需要攙扶的樣子，雖然夫妻分居並訴請離婚，但婚姻存續中男方依民法仍負誠實義務，當街牽手已經超過越社會合理認知，破壞互信基礎。

但在日本旅遊時，若無親密接觸證據實，就是社交自由。因林女未舉證葉女知情，所以判葉女免責。

法院審酌雙方皆為工程師、有碩士學歷，調閱財產明細等情狀，考量男方侵害配偶權的程度，認定精神慰撫金於5萬元內尚屬適當，其餘駁回。

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