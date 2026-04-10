性騷6女遲送懲戒成漏洞！ 台中狼處長張應當考進交通部被停職

台中市前公捷處長張應當職場性騷擾及霸凌員工。（翻攝中市府官網）

台中市交通局前公共運輸及捷運工程處長（公捷處）張應當騷擾6位女員工，經市府認定成立並記兩大過免職，卻因未移送懲戒，隔年重考上公務員、再度任職交通部，引發制度漏洞爭議。監察院今年2月通過彈劾並移送懲戒，懲戒法院如今裁定張應當停止職務，至於懲戒案仍在審理中。

台中市政府2024年9月接獲員工申訴後，成立性騷擾申訴處理委員會，共受理6位女員工投訴，遭處長熊抱、摸手臂、摳手心，還說看到她很癢等言語騷擾。交通局原只讓張請假接受調查，議員黃守達等人11月揭發E女陳情，受害E女透過他表達，希望張應當能向被害人道歉，也希望中市府能重視性騷擾事件，避免類似事件再發生。

請繼續往下閱讀...

台中市長盧秀燕當時隨即宣布，張即日起停職接受調查，近一個月後，台中市成立的性騷擾申訴處理委員會，確認性騷擾屬實，張應當記兩大過免職，不能請領退休金，再依性別平等工作法裁罰張應當30萬元。

張應當除肢體摸女性，甚至還靠近女方噁稱「妳笑的時候會抖動，讓我覺得很興奮」、「我真的喜歡妳」，被女方拒絕後，竟惱羞成怒、秋後算帳搞霸凌，身為張應當主管的葉昭甫甚至還包庇，後續因一名女同事提告，案情才曝光。

雖然張應當被台中市政府記兩大過免職，卻因未移送懲戒，鑽漏洞在2025年參加國家考試，重考上公務員，最終分發至交通部高速公路局服務，年資得以再度銜接計算。監察院在今年2月公布張應當涉職場性騷擾及霸凌員工，及其直屬主管、交通局長葉昭甫知情卻未善盡督管職責，通過對2人彈劾案並移送懲戒。

懲戒法院合議庭指出，張任台中市公捷處長期間，濫用首長權勢對多名同仁進行性騷擾與職場霸凌，行為持續逾2年，嚴重侵害被害人人格、名譽與職場環境，情節重大。

針對張於免職後再度考試任公職，任職高公局薦任七職等工程員。懲戒法院合議庭裁定，其違失顯不適任，即使重新任用，恐持續損及政府聲譽，故有先行停職必要，全案仍可抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法