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    首頁 > 政治

    鄭麗文見習近平搭公務巴士畫面曝！她驚：像隨車小妹一樣

    2026/04/10 12:18 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文日前率團訪中。（路透）

    國民黨主席鄭麗文日前率團訪中。（路透）

    國民黨主席鄭麗文日前率團訪中，今日早上搭車前往人民大會堂會見中國領導人習近平。沒想到，竟不是如外界預想的搭乘黑頭禮車，而是搭乘公務巴士。媒體人詹凌瑀在臉書轉載一張媒體照片直呼，根本「像個隨車小妹一樣，坐在巴士裡等待同車的人上車。」

    詹凌瑀今日在臉書發文表示，中國人是很講究排場的，特別是中國的官場文化，特別重視排場與階級。有沒有鋪紅毯、由誰接待、坐什麼車、有沒有人幫提包幫指引、場面有多闊氣，每一分都是精心安排的。這在中國叫「抬轎子、吹喇叭」，在中國官場相當常見，他們除了排場，更奉行一項原則：「干得好不如吹得好」，官僚作風相當嚴重。

    詹凌瑀表示，鄭麗文在中國沒有黑頭車可坐，也沒有前導車指引，像個隨車小妹一樣，坐在巴士裡等待同車的人上車，從這點完全就可看出中國官方對鄭麗文的定調。對鄭麗文，中國連排場也不給，連吹牛也不吹，一路低調，官媒《新華社》也不見滿滿的大篇幅吹捧報導。

    詹凌瑀最後嘆道，所以說，鄭麗文訪中是圓了她自己的夢，但是對習近平而言，她終究還是個不成氣候的小妹，連坐個黑頭車也不值，只能跟大家一起搭巴士陪笑，「看了真令人覺得可悲啊！」

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