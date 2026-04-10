鄭麗文見習近平搭公務巴士畫面曝！她驚：像隨車小妹一樣

國民黨主席鄭麗文日前率團訪中。（路透）

國民黨主席鄭麗文日前率團訪中，今日早上搭車前往人民大會堂會見中國領導人習近平。沒想到，竟不是如外界預想的搭乘黑頭禮車，而是搭乘公務巴士。媒體人詹凌瑀在臉書轉載一張媒體照片直呼，根本「像個隨車小妹一樣，坐在巴士裡等待同車的人上車。」

詹凌瑀今日在臉書發文表示，中國人是很講究排場的，特別是中國的官場文化，特別重視排場與階級。有沒有鋪紅毯、由誰接待、坐什麼車、有沒有人幫提包幫指引、場面有多闊氣，每一分都是精心安排的。這在中國叫「抬轎子、吹喇叭」，在中國官場相當常見，他們除了排場，更奉行一項原則：「干得好不如吹得好」，官僚作風相當嚴重。

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀表示，鄭麗文在中國沒有黑頭車可坐，也沒有前導車指引，像個隨車小妹一樣，坐在巴士裡等待同車的人上車，從這點完全就可看出中國官方對鄭麗文的定調。對鄭麗文，中國連排場也不給，連吹牛也不吹，一路低調，官媒《新華社》也不見滿滿的大篇幅吹捧報導。

詹凌瑀最後嘆道，所以說，鄭麗文訪中是圓了她自己的夢，但是對習近平而言，她終究還是個不成氣候的小妹，連坐個黑頭車也不值，只能跟大家一起搭巴士陪笑，「看了真令人覺得可悲啊！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法