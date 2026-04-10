總預算案繼續拖 國民黨團未放行 韓國瑜下週召集協商

立法院韓國瑜。（資料照）

今年度中央政府總預算持續卡關，立法院長韓國瑜今日上午召集朝野協商，朝野同意將總預算案復議案列為討論事項第一案，並於下週由韓國瑜召集黨團協商處理。院會處理討論事項時，韓國瑜裁示，依黨團共識，今年度中央政府總預算案相關事宜，於下週由院長召集黨團協商處理。

國民黨團月初舉行內部會議，多名立委表達應該要盡快脫離總預算和軍購的戰場，傳出國民黨團擬放行總預算案，在今日院會付委審查，但當日僅是國民黨團總召傅崐萁臨時就多項重大議案，徵詢黨內意見，並未有達成共識。

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對於外界質疑藍營是因為「鄭習會」而持續延宕總預算案，並透過下週由韓國瑜協商來化解外界疑慮。有藍委表示，從上會期以來，黨團的共識就是要求行政院應依法副署並執行立法院三讀通過的法律案，韓國瑜與副院長江啟臣也呼籲朝野各界「各退一步」，但目前看來，行政院長卓榮泰毫無讓步之意。

也有藍委直言，立法院基於憲法義務，理宜儘速審議總預算案，要轉彎也不是不行，但黨團要有共識，口徑一致，確定方向後就團結一起前行，而不是一再有雜音出現。

行政院於去年八月底將今年度中央政府總預算案送至立法院，因藍白立委不滿未依法編列軍警消待遇相關預算，於同年十月提出復議阻撓；今年一月立法院會處理議程草案時，藍白再挾席次優勢封殺民進黨團提案，致使總預算案遲未付委審查，整體進度停滯逾七個月。

傅崐萁表示，只要行政院依法行政，依照憲法相關規定，把國會通過的預算足額編列。國民黨都是依法行事，卓榮泰不要老是破罐破摔，行政院長是這麼重要的國之公器，真的要尊重國會，國會是由全國不同政黨的支持者選出來的，希望卓揆趕快把經國會通過、應編列的預算，趕快用任何或追加的方式，讓全民看到完整的預算。

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