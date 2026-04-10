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    園長拉扯女童上衣企圖脫褲！板橋欣勵德私幼涉不當管教 新北教育局開罰

    2026/04/10 11:46 記者黃子暘／新北報導
    教育局表示，4月7日晚間接獲婦幼隊通報，板橋區私立欣勵德幼兒園於4月2日中午疑有不當對待幼生情形，經查監視器畫面，行為人陳姓園長確有拉扯幼生衣物，並以衣物限制幼生頭部活動等不當對待行為。（新北市教育局提供）

    教育局表示，4月7日晚間接獲婦幼隊通報，板橋區私立欣勵德幼兒園於4月2日中午疑有不當對待幼生情形，經查監視器畫面，行為人陳姓園長確有拉扯幼生衣物，並以衣物限制幼生頭部活動等不當對待行為。（新北市教育局提供）

    新北市議員劉美芳今（10）日偕6歲女童雙親舉行記者會，指控板橋區某私立幼兒園長涉嫌不當對待，相關行徑包括當眾拉扯女童上衣至頭部後擰轉衣物、試圖脫去女童褲子，過程導致女童背部挫傷。

    新北市教育局回應，經查行為人為陳姓園長，確有拉扯幼生衣物、以衣物限制幼生頭部活動等不當對待行為，教育局已立即要求園長停職並接受調查，同時查獲該園有幼小混齡教學及師生比不符規定等違規情形，依法裁處園方12萬元，並依規定公告園所名稱為板橋區私立欣勵德幼兒園。

    記者致電該園，試圖尋求園長或負責人回應，接電話者連聲表示「不在、不在」便掛斷電話。

    教育局表示，4月7日晚間接獲婦幼隊通報，板橋區私立欣勵德幼兒園於4月2日中午疑有不當對待幼生情形，4月8日立即派員到園稽查，調閱監視器畫面顯示陳姓園長確有拉扯幼生衣物、以衣物限制幼生頭部活動等不當對待行為，情節重大，教育局已立即要求該名園長停止職務並接受調查，後續如查證屬實，行為人最重可處60萬元罰鍰，並終身不得任職幼兒園；情節重大者，園方最重可處21萬元罰鍰，並廢止設立許可。

    教育局說，警方偵辦後，陳女已依涉犯傷害罪及違反《兒童及少年福利與權益保障法》移送新北地檢署偵辦；並啟動兒少保護相關通報及後續處置機制，教育局也查獲該園有幼小混齡教學及師生比不符規定等違規情形，依法裁處園方12萬元，並依規定公告園所名稱，已將該園列為後續重點稽查對象，持續加強督導管理。

    教育局補充，針對曾發生不當對待通報的園所，持續提高稽查密度，強化預防與輔導作為，對於任何不當對待幼生行為，絕不寬貸，將儘速完成行政調查並依法從嚴究責。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

    教育局表示，4月7日晚間接獲婦幼隊通報，板橋區私立欣勵德幼兒園於4月2日中午疑有不當對待幼生情形，經查監視器畫面，行為人陳姓園長確有拉扯幼生衣物，並以衣物限制幼生頭部活動等不當對待行為。（新北市教育局提供）

    教育局表示，4月7日晚間接獲婦幼隊通報，板橋區私立欣勵德幼兒園於4月2日中午疑有不當對待幼生情形，經查監視器畫面，行為人陳姓園長確有拉扯幼生衣物，並以衣物限制幼生頭部活動等不當對待行為。（新北市教育局提供）

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