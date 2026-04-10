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    首頁 > 社會

    防塑膠袋囤積抬價 屏檢連日監測發現各通路仍持續供貨

    2026/04/10 12:48 記者羅欣貞／屏東報導
    屏檢與屏縣府工商處、消費者保護官及警調機關，每日分赴民眾日常採購的通路實地訪查。（圖由屏東地檢署提供）

    屏檢與屏縣府工商處、消費者保護官及警調機關，每日分赴民眾日常採購的通路實地訪查。（圖由屏東地檢署提供）

    近來塑化產品供需及價格出現波動，屏東地檢署持續運作「查緝民生犯罪聯繫平台」，與屏東縣政府工商處、消費者保護官及警調機關，每日分赴縣內各鄉鎮，民眾日常採購的通路實地訪查，以防杜不法囤積或哄抬價格行為，維護民生物價穩定。

    屏東地檢署今（10）日表示，奉台灣高等檢察署指示，持續運作「查緝民生犯罪聯繫平台」，結合相關單位每日至免洗餐具店、生活用品百貨、五金行、食品材料行等零售業者，以及塑膠製品工廠、食品、藥品一次性包裝材料製造業查訪。

    屏檢指出，經連日訪查結果顯示，目前市場上以小攤商常用規格的塑膠提袋、塑膠杯及耐熱袋等產品，因全球原物料波動，供應較為緊湊。儘管部分品項採滾動式分批到貨，進貨時程較以往稍有延長，且價格隨全球市場趨勢與運輸成本變動，呈結構性調整，但整體而言，各通路仍持續供貨，尚未出現全面性斷貨現象，市場運作大致正常。

    此外，塑膠製品工廠業者表示，目前生產及供應尚屬正常，後續出貨時程則可能受上游原料供應波動影響。屏檢促請業者按需求維持適度庫存，並嚴正宣導，切勿利用市場波動從事囤積或哄抬價格等不法行為，檢方也將嚴密監測市場動態，保障民生消費穩定。

    屏檢強調，對於任何影響民生物價的不法行為，均秉持「從嚴從速」原則依法查辦，絕不寬貸；呼籲民眾理性消費，無須恐慌性囤購，如果發現有囤積或異常漲價情形，請向檢警調或縣政府相關單位檢舉，共同維護市場交易秩序。

    屏東地檢署與屏東縣政府工商處、消費者保護官及警調機關，每日分赴民眾日常採購的通路實地訪查。（圖由屏東地檢署提供）

    屏東地檢署與屏東縣政府工商處、消費者保護官及警調機關，每日分赴民眾日常採購的通路實地訪查。（圖由屏東地檢署提供）

    屏東地檢署持續運作「查緝民生犯罪聯繫平台」，結合屏東縣政府工商處、消費者保護官及警調機關，每日分赴屏東縣各鄉鎮，民眾日常採購的通路實地訪查。（圖由屏東地檢署提供）

    屏東地檢署持續運作「查緝民生犯罪聯繫平台」，結合屏東縣政府工商處、消費者保護官及警調機關，每日分赴屏東縣各鄉鎮，民眾日常採購的通路實地訪查。（圖由屏東地檢署提供）

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