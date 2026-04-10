民眾黨不開除李貞秀恐坐實滲透 黃帝穎點出兩大後果

律師黃帝穎。（資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議未解。對此，律師黃帝穎表示，柯文哲放水李貞秀將坐實徐春鶯起訴書記載中共官員定調李貞秀是接班人的不分區紅色滲透，李貞秀稱高虹安拿柯文哲700萬如未開除，反凸顯高虹安涉共犯公益侵占罪，應分案偵辦。

黃帝穎在臉書PO文表示，柯文哲對李貞秀黨紀案下指導棋，緩頰要大家不要逼她，給她一點時間去準備。李貞秀也立即呼應柯文哲，說柯文哲是有高度的政治家，她一定遵守柯的指導。

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黃帝穎分析，民眾黨若不敢開除李貞秀將有二大法律後遺症，黃國昌柯文哲若不敢開除李貞秀將坐實徐春鶯起訴書記載中共官員定調李貞秀是接班人，新北地院就徐春鶯涉嫌違反銀行法及反滲透法等案已開庭審理，檢方提示證據，中共官員與徐春鶯對話紀錄，中共官員定調「李貞秀接班應該沒問題了吧？」黃國昌、柯文哲若不敢開除李貞秀當然坐實接受中共指派不分區接班人，只能奉命行事，這是紅色滲透政黨不分區戕害民主憲政的重大問題。

黃帝穎指出，李貞秀稱高虹安拿柯文哲700萬如未開除，則應分案偵辦高虹安涉共犯公益侵占罪，柯文哲下指導棋掩護李貞秀，如民眾黨中評會不敢開除，改爲繼續拖延、或改處不痛不癢的停權「打假球」。

黃帝穎直言，凸顯民眾黨立案事由是李貞秀稱高虹安拿柯文哲700萬元，經民眾黨檢視認爲具相當可信度，檢調則應分案偵辦高虹安涉共犯「公益侵占罪」。

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