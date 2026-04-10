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    首頁 > 政治

    綠白聯手反對北市府拋售捷運聯開宅 蔣萬安：持續跟議會溝通

    2026/04/10 11:06 記者孫唯容／台北報導
    蔣萬安表示，捷運局一定會兼顧捷運興建、財務的永續以及民眾實際的需求，來持續跟議會做說明跟溝通。（記者田裕華攝）

    蔣萬安表示，捷運局一定會兼顧捷運興建、財務的永續以及民眾實際的需求，來持續跟議會做說明跟溝通。（記者田裕華攝）

    台北市捷運聯合開發住宅（聯開宅）因其便利的交通位置，成為許多民眾嚮往的居住選擇，北市府在2024年提出《台北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例》修正案，試圖將作為出租住宅的1300餘戶聯開住宅售出，在去年遭議會阻擋，不過北市府改採「分批送案、逐案審議」的方式，將聯開住宅逐步出售，今（10）日民進黨、民眾黨議員聯合召開跨黨派記者會反對。對此，市長蔣萬安表示，會持續跟議會溝通。

    為鬆綁聯開住宅出售規範，台北市政府在2024年提出《台北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例》修正案，將原本作為出租住宅的1300餘戶聯開住宅售出。不過在社會輿論的反對下，該修正案已在去年5月遭議會阻擋並由市府撤回。

    不過，北市府並未放棄，在市政會議上決議改採「分批送案、逐案審議」的方式，以「溫水煮青蛙」方式，試圖將聯開住宅逐步出售，目前首批出售處分案已送交議會。

    今天民進黨議員簡舒培、社民黨議員苗博雅、民眾黨議員陳宥丞、黃瀞瑩，聯合OURs都市改革組織、崔媽媽基金會、社會住宅推動聯盟等單位，召開跨黨派記者會，嚴正反對市府拋售聯開住宅，侵蝕市民安居權益。

    蔣萬安上午參加2026台北電器空調影音3C大展受訪，面對媒體詢問，綠白議員聯合主張反對聯開住宅逐步出售，首批出售案已經送交議會，假設順利通過的話，未來會不會比照辦理？綠白議員聯合，是否影響藍白合？蔣表示，捷運局已說明數次，聯開宅並非社宅，審計處之前來糾正，捷運局是依照去年送到議會備查的處理原則，做相關的處分，因此捷運局一定會兼顧捷運興建、財務的永續以及民眾實際的需求，來持續跟議會做說明跟溝通。

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