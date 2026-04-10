馬文君又出招拖慢軍購條例！ 陳冠廷：盼韓國瑜協商加速討論

立法院外交及國防委員會昨邀集朝野黨團協商國防特別條例草案，但國民黨立委集體缺席，導致會議無法達成共識。民進黨籍外委會召委陳冠廷今表示，國民黨（召委馬文君）下週又安排考察，刻意阻撓拖慢（資料照）

立法院外交及國防委員會昨邀集朝野黨團協商國防特別條例草案，但國民黨立委集體缺席，導致會議無法達成共識。民進黨籍外委會召委陳冠廷今（10日）表示，國民黨（召委馬文君）下週又安排考察，刻意阻撓拖慢，因此後續將由立法院長韓國瑜召集黨團協商，盼能加速討論、全力推進。

國防特別條例協商卡關，陳冠廷今受訪直言，很遺憾國民黨立委昨天都沒有出席協商，但民眾黨立委有出席，因為沒有協商結果，他原訂下週再召開一次黨團協商，但國民黨又要安排考察，刻意阻撓、拖慢整個過程。

請繼續往下閱讀...

陳冠廷說，民進黨團今天決議，交由院方、韓國瑜召開黨團協商，以利加速整個過程，大家好好討論條文內容，不要再拖延整個協商。民進黨團已盡最大力量，他前幾天也和許多國民黨籍的中生代和新生代立委 磋商，希望他們盡可能不要畏懼於國民黨鞭或黨主席的壓力，能夠勇敢的站出來 替國家參與這場重要的國防條例協商。

不過，陳冠廷坦言，很遺憾，到最後的關頭，仍未見到這些立委出席，他要很沉重地呼籲，接下來由院方韓國瑜召開的黨團協商，在野黨務必要先做好功課，屆時不要重演沒有結論、沒有討論，硬要通過他們自己想通過的版本，這樣對整個國家又是往後一步。

陳冠廷提醒，只有一個月的時間，本來希望藉由昨天的朝野協商，先就「軍購」的部分達成共識，後續院方協商將能進入「委製」和「商購」，但這樣的節奏已經完全被打亂，很遺憾這已經是既成的事實，現在就能夠控制的盡量控制，針對大家先前有矛盾、有爭議、沒辦法同意之處，接下來幾週將會全力推進。

根據外委會目前規劃的下週議程，輪值召委馬文君於13日邀請國安局、國防部、海委會等單位，就中國船隻非法入侵我國領海之偵蒐漏洞進行專案報告，15日上午邀外交部長林佳龍和經濟部報告美伊戰爭的影響，15日下午至16日則安排考察東部地區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法