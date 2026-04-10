民眾黨掀退黨潮 謝立功怒轟黨中央「眾叛親離恐成現在進行式」

前民眾黨秘書長謝立功指出，高層必須改革行政怠惰與黑箱決策，否則眾叛親離極可能成為現在進行式。（資料照）

民眾黨南投縣黨部前主委、南投縣議員簡千翔9日宣布退黨，並將以無黨籍身分參加年底的議員選舉。對此前民眾黨秘書長謝立功指出，像簡千翔這樣的年輕戰將，卻因為黨中央的封閉與僵化、「不作為」而退黨；他強調，高層必須痛定思痛改革行政怠惰與黑箱決策，否則「眾叛親離」極可能成為現在進行式。

簡千翔9日宣布，民眾黨政黨理念日趨模糊，與其價值漸行漸遠，黨內運作模式看人辦事，他即刻起退出民眾黨，議員選舉以無黨籍參選。上月18日，民眾黨雲林縣黨部前主委林淑芬、林靖冠姊弟，也因不滿黨中央讓涉貪議員之子參與議員初選，宣布退黨。

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謝立功9日晚間在臉書發布貼文稱，看見簡千翔選擇退黨，他的心情無比沉重。身為黨內的一份子，他最不願看見滿懷理想的年輕戰將在黨務機器的冷漠與不作為中，磨光了最後一絲熱情。

謝立功說，近期他多次在不同場合建言，希望黨中央能正視內部溝通機制、找回創黨初衷。然而，看到的卻是決策圈的封閉與僵化。當第一線的戰士必須獨自面對輿論，後方黨中央卻選擇神隱，甚至在關鍵時刻袖手旁觀時，這種「不作為」，比敵人的攻擊更令人寒心。

他不禁想問，一個政黨如果留不住人才，「那是誰的責任？」

謝立功直言，簡千翔及林靖冠退黨不是個案，而是體制失靈的警訊。如果黨中央繼續沉溺於權力核心的同溫層，無視基層焦慮，甚至把諍言當成噪音，那麼民眾黨與民意的距離只會越來越遠。

他強調，政治是開創的事業，不是守舊的堡壘；如果連自己人的心都暖不了，民眾黨又該如何說服社會，「我們有能力帶領台灣走向未來？」

謝立功表示，自己始終相信中道、理性與制度。但現實是，如果高層再不痛定思痛、大刀闊斧地改革行政怠惰與黑箱決策，那麼「眾叛親離」極可能成為現在進行式。

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