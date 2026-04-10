藍放鳥協商確定假「+N」 王定宇批：阻擋國防「永動機」禍國殃民

民進黨立委王定宇。（資料照）

立法院國民黨團昨（9）日集體缺席國防特別條例朝野協商，並在附帶決議中確立「+N」條款即要求行政機關後續軍售皆須另提新條例送審。民進黨立委王定宇今（10）日表示，藍營版本條例不僅違憲侵犯行政權，且內容充滿謊言。他揭露，國民黨版本將預算限縮於單一對美採購，更在政黨協商中將原先宣稱的「加N」彈性拿掉，形同阻擋台灣國防預算的「永動機」，痛批藍營「一面綁架自己人，一面抱敵人大腿」，簡直是禍國殃民。

藍版草案侵犯行政權 王定宇：本質即違憲

王定宇指出，國民黨自行提出國防特別預算的特別條例，在憲政體制上根本是「違憲」。他強調，國防屬於行政專權，無論是台美間的政府對政府溝通、台灣的五年兵力整建計畫、軍力部署威脅評估或國防產業發展，皆屬行政權核心。藍白陣營試圖以民意機關身分主導特別預算，指揮國防部買什麼武器、如何建軍，既不合理、不可行，更是嚴重越權。

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針對國民黨宣稱的版本包含「3500億加N（不限額度）」的支持方案，王定宇直指這完全是「用騙的」。他分析，國民黨版本第6條與第8條其實已將預算鎖死在111億美金（約台幣3500億元），且條文載明若有其他軍售需求需另提特別條例。這不僅違反《預算法》規範，更讓原本應具備強化防衛韌性、不對稱戰力及建立國防供應鏈功能的特別預算，被限縮成僅供「對美採購」的單一目的。

王定宇指出，在昨（9）日的政黨協商中，國民黨「直接不演了」，提出附帶決議將原先「另有需求再提條例」的說法也一併拿掉，徹底攤牌就是只有3500億元，且僅能支應去年底美方核准的軍售案，完全排除國造武器採購、精準彈藥及台灣之盾等國防產業投資。

「這是一個謊言與騙局」，王定宇憤慨表示，國防年度預算自去年9月送入立法院，至今已4月卻連審查都沒開始，形成無限循環的阻擋。他批評國民黨在年度預算不審查，又在特別預算設下重重限縮，形成阻擋國防預算的「永動機」。

王定宇強調，在中共是台灣唯一生存威脅的當下，國民黨主席卻去擁抱習近平，對內則杯葛國防預算。他批評這種「一面把自己人的手綁起來，一面去抱敵人的大腿」的行為對台灣安全毫無幫助，根本是在扯後腿，呼籲國人應對朝野政黨施加壓力，共同捍衛台灣的安全與民主自由。

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