小草控家族靠賣衣大賺中國紅錢 釣出賴品妤、沈伯洋現身打臉

前民進黨立委賴品妤分享，自己被一名小草控訴跟其他民進黨人士一樣，家族靠買賣衣服賺爆中國紅錢。（圖擷取自@souichi_lai Threads）

前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等弊案，一審被判刑17年，引爆大批柯粉、小草崩潰不滿，連日在社群媒體砲轟「台灣司法已死」，還將矛頭指向多名民進黨人士，控訴他們也涉貪必須被審判。就有小草痛批，民進黨立委沈伯洋、前民進黨立委賴品妤等人的家族成員，靠著「買賣衣服」大賺中國紅錢，說詞引發網友議論，卻也釣出兩人直接打臉。

據悉，一名小草昨（30）日下午與香港網友在社群平台Threads發生爭執，一名香港網友狠酸「白蓮教（民眾黨蔑稱）」與國民黨反動派（中國共產黨對國民黨蔑稱）高級外省藍鳥，都是向中共投降的舔共分子；另一名香港網友則指出，香港人之所以願意挺民進黨，最看重的是因為「反共」這件事，並非說其他的事情不重要，但是反共這點，絕對是最重要的支持因素，並補充現在香港人看不到台灣有第2個明確反共的政黨。

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小草見狀，氣得輪番留言怒嗆這些香港網友說︰「民進黨表面反共，私底下明明跟中共關係很好」、「前經濟部長在中國有14億的生意往來，很多民進黨人私下都有跟大陸（中國）有很深的貿易關係」、「沈伯洋父親、曹興誠、賴品妤家族也有買賣衣服生意、前經濟部長在大陸（中國）有14億生意，趙天麟小三，這些都跟中國有很深的經貿或體液上的往來，都插進去了......這樣就不算舔共？」。

被陌生小草當成對罵素材的賴品妤本尊，無意間瀏覽到對方指控，便順手截圖並分享至自己的Threads個版，還吐槽寫下「不可能看我衣服很多，就說我家在賣衣服吧」。貼文發布後，立即吸引許多網友與綠營人士關注，甚至釣出另一名被當成攻擊素材的當事人沈伯洋留言吐槽︰「不可能看我頭髮多就好幾億吧」，賴品妤也回應說︰「看不太懂，他這是說我們都在賣衣服的意思嗎？你衣服跟我一樣多嗎？」

其他網友也吐槽，「那柯文哲是賣腳踏車的嗎？」、「賺中共的錢反共不是最高境界嗎？」、「藍白草似乎不懂：如何不跪舔賺錢」、「那這樣柯文哲應該高腰褲有自營工廠」、「阿北常收錢，家裡應該是開銀行的吧」、「他的邏輯就是老蔣在白色恐怖時期對臺灣老百姓的邏輯」、「他們好像搞不清楚『收紅錢』跟『賺中國錢』的差異呢」、「如果民進黨私下有通紅，大家覺得紅媒或藍白爛黨會放過他們嗎？」、「照這樣的邏輯，那在台灣買得到的中國品牌、中國廠商，都是承認台灣是主權獨立國家囉？」。

另有網友指出，民進黨從來沒有說過台商不能去中國賺錢，「民進黨說的是，你不能拿中共的錢，回來做統戰工作，比如接受中共的指示，偷偷探查台灣的資料，給中共有助於打台灣的有利資料。也不能回來後，在立法院修訂一些中共想要的法案，或者任用中共指定的人選，把他們送進立法院，做各種損害國家安全的行為，很難懂嗎？」

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