為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    吳宗憲問候父親「器官還在嘛」 沈伯洋嘆：心虛到只剩人格毀滅這招

    2025/12/22 13:49 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋質疑國民黨：「看來你們對於自己赴中的正當性，已經心虛到只剩下人格毀滅這一招。」（資料照）

    沈伯洋質疑國民黨：「看來你們對於自己赴中的正當性，已經心虛到只剩下人格毀滅這一招。」（資料照）

    多位藍委前往廈門出席台商活動，被質疑是否是前往中國「接受指令」，國民黨文傳會主委吳宗憲今（22日）回應：「為何藍委赴中就變賣台？民進黨還宣傳赴陸會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎？」對此，沈伯洋回應，國民黨無法解釋，為什麼在敏感時刻非要選擇奔向中國，而唯一應對方式竟然是問候立委家人的健康來詛咒、轉移焦點。

    沈伯洋強調：「國民黨委員請聽清楚，我老爸沒有預算審查權、我老爸沒有在見王滬寧。最惡劣的是你們還在造謠。我父親早在2019年後就在我的勸告下不再前往中國。然後我2024年才從政。」

    沈伯洋指出，國民黨拿一個平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，除了對不起在中國的被害者，也對不起這個國家，這不是監督，這是不折不扣的低俗言論。沈質疑：「看來你們對於自己赴中的正當性，已經心虛到只剩下人格毀滅這一招。身為立法委員，如果連做人的底線都守不住，要如何守護這個國家？」

    沈伯洋最後也說：「在中國鋪天蓋地指定追殺我的時候，講出這種言論，還一直擋我的赴中報備法案，要嘛就是你跟中共站在一起，要嘛就是為虎作倀，自己選一個。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播