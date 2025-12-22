吳宗憲問候父親「器官還在嘛」 沈伯洋嘆：心虛到只剩人格毀滅這招

沈伯洋質疑國民黨：「看來你們對於自己赴中的正當性，已經心虛到只剩下人格毀滅這一招。」（資料照）

多位藍委前往廈門出席台商活動，被質疑是否是前往中國「接受指令」，國民黨文傳會主委吳宗憲今（22日）回應：「為何藍委赴中就變賣台？民進黨還宣傳赴陸會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎？」對此，沈伯洋回應，國民黨無法解釋，為什麼在敏感時刻非要選擇奔向中國，而唯一應對方式竟然是問候立委家人的健康來詛咒、轉移焦點。

沈伯洋強調：「國民黨委員請聽清楚，我老爸沒有預算審查權、我老爸沒有在見王滬寧。最惡劣的是你們還在造謠。我父親早在2019年後就在我的勸告下不再前往中國。然後我2024年才從政。」

請繼續往下閱讀...

沈伯洋指出，國民黨拿一個平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，除了對不起在中國的被害者，也對不起這個國家，這不是監督，這是不折不扣的低俗言論。沈質疑：「看來你們對於自己赴中的正當性，已經心虛到只剩下人格毀滅這一招。身為立法委員，如果連做人的底線都守不住，要如何守護這個國家？」

沈伯洋最後也說：「在中國鋪天蓋地指定追殺我的時候，講出這種言論，還一直擋我的赴中報備法案，要嘛就是你跟中共站在一起，要嘛就是為虎作倀，自己選一個。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法