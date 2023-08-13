雲豹能源突發「遭抹黑」聲明 徐閉︰中共官媒跟館長接連指控太巧了

雲豹能源（6869）12日發布新聞稿，指出近日網路上有針對雲豹能源進行扭曲事實、混淆視聽的抹黑言論，對此知名女性主義者徐閉在臉書列出，中國官媒與「館長」陳之漢這幾日的相關言論。（圖擷取自YT、中國評論，本報合成）

2023/08/13 20:05

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發聲明「杜絕抹黑言論」 雲豹能源︰若以訛傳訛依法捍衛權益

〔即時新聞／綜合報導〕國內知名再生能源整合服務商雲豹能源（6869），昨（12）日突然在官網發布新聞稿，指出近日網路上有針對雲豹能源進行扭曲事實、混淆視聽的抹黑言論，引發各界關注。對此，知名女性主義者徐閉今日在臉書列出，這幾日中國官媒與「館長」陳之漢接連針對綠能、民進黨新北立委賴品妤等議題，輪流進行各項指控，且相關言論還直接波及到雲豹能源，「大家都知道館長現在缺錢，真是太可疑了？」。

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徐閉昨日先是分享PTT「創世神」杜奕瑾，在臉書列出關於「批踢踢協同群體操作綠電假消息，把台電因為國際物料成本增加的虧損用來攻擊綠電」，指出中國網軍一條龍。今日則是針對雲豹能源發布最新的新聞稿，接連在臉書發文表示，館長槓上綠營立委賴品妤後，除接連針對她cosplay興趣怒轟「物化動漫」、又嗆她「當了7年立委」毫無存在感，最新的指控則是以她身為雲豹能源董事長賴勁麟的女兒，質疑為家中產業反核。

徐閉指出，不僅館長在自己YouTube直播提及這件事，甚至中國官媒之一的「中國評論」也在今日報導此事，時間點十分巧合，讓她忍不住直言，「館長剛好和中國官媒中國評論網唱同一齣，這麼巧？大家都知道館長現在缺錢，真是太可疑了？」。同時，她也列出10間館長開設的公司，並以館長「開很多公司絕對有問題」的邏輯提問，「難道他是要洗不該拿的錢嗎？？」。

徐閉還補充解釋，雲豹能源是上市公司，根據法律規定，上市櫃公司每個月季年都要公布財報，對股東負責，因此財報都是必須公開的資訊。此外，雲豹能源也有在聲明稿中強調，賴品妤的父親賴勁麟董事長持股數不到1%，絕非雲豹能源大股東，遑論雲豹能源為其家族企業，讓徐閉表示，「黃國昌岳父家的建設公司從董事長到董事都是高家人喔，家族企業嗎？加起來股份多少要解釋一下嗎？」。

徐閉更強調，「雲豹能源應該要告館長才對，而且要告最重的那種，讓館長法院跑不完」，並表示他們現在演的就是當年國民黨用「宇昌案」進行抹黑的劇本，目的是要摧毀台灣綠能產業，「侯友宜有 99 個門牌沒關係；郭台銘投資卡在中國沒關係；南投縣長許淑華颱風天顧著和中國往來沒關係；黃國昌家違建沒關係」、「中國國民黨投資綠能的人，要不要出來說一下你們難道也貪污嗎？」。

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