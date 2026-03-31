柯文哲答辯掀熱議！陳方隅提「3道理」：這些說辭代表義務教育要檢討

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案被判17年。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案被判17年，台北地院今天「公開播送」言詞辯論、宣判錄音、錄影。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅表示，柯文哲案的法庭答辯攻防錄影中，有很多值得大家思考的教材，並盼大眾能夠瞭解3點道理。

陳方隅在臉書發文表示，我們可以看到被告這邊主要的答辯方式之一，是說柯每天早上七點半騎腳踏車上班怎麼可能會貪汙，這種答辯方式就跟黃國昌講說柯文哲「每次便當吃很快一定不會貪汙」一樣腦洞大開，他們竟然真的搬上法庭，重點是仍然有為數不少的人相信這種邏輯。

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陳方隅指出，柯文哲在答辯階段講說家裡沒傭人、看陳佩琪趴在地上擦地令人不捨，然後自己還講到哭。但柯文哲曾經受訪表示從來不帶小孩、從來不換尿布泡牛奶，每天躲在辦公室裝忙不想回家。而陳佩琪看豪宅、存幾百萬現金的時候，說自己是醫生很有錢，現在又在哭窮了？而且重點在於，做家事到底跟貪汙有什麼關聯？

陳方隅續指，這些說辭代表的是我們的義務教育裡面應該要好好檢討，公民教育和邏輯思維的元素實在是完全不及格的。或許也代表被告的辯護律師與法律團隊這邊的素養實在是超乎常人。

陳方隅希望社會大眾能夠瞭解，第一、「守法」只是最基本的要求，這個社會並不是「只要我喜歡，什麼都可以」。第二、任何做家事的人以及就算是花錢聘用來的清潔人員，都不會是我們的傭人。家事也是需要投入時間精力的事情，我們聘人來幫忙也是需要尊重他們的專業。第三、為人處事有最基本的道理，你不能夠平常沒事隨便亂罵人，更不要自以為高人一等。

他認為，「草」是一種人格，柯對社會的影響就是把這一群不把人當人、自以為最厲害的人們都召喚了出來。而我們如果想要讓社會更進步，就必須要清楚地指出來這些言論和行為都是不適當的。

陳方隅提醒，我們今天能夠建立起一套完善的法律體系，讓檢調與被告之間能在法庭上有完整的法律攻防，這是很不容易的民主成果，而且還有許多認真的法律人們堅守崗位、完成自己的工作。這樣的體系是為了要讓整個社會的運作順利，而不是保護一些不想守法的人們。請各位要珍惜。

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