為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    騎單車上班怎麼會貪汙？柯文哲委任律師真拿騎車照來辯護！

    2026/03/31 21:14 即時新聞／綜合報導
    柯文哲騎腳踏車上班。（資料照）

    柯文哲騎腳踏車上班。（資料照）

    京華城案前台北市長柯文哲被判17年，其委任律師替阿北抱屈，稱一個每天透早7點半就上班、搭公車或騎腳踏車通勤的人，怎麼可能貪汙？不只法律人聽了傻眼，一般民眾也皺眉頭。沒有想到法院今（31日）釋出法庭公播內容，柯文哲的律師還真的拿阿北騎腳踏車上班來反駁涉貪，讓大批網友笑翻。

    北院審理京華城收賄圖利案1年多，26日做出宣判，柯文哲因違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑、褫奪公權6年。宣判出爐第一時間，柯文哲的律師感嘆，稱柯文哲長期維持清廉的形象，一個每天早上7點半就上班，而且是搭公車或騎U-Bike通親的人，有可能貪汙、侵佔公款嗎？

    當時柯文哲律師的發言一出，不少人痛批是政治語言，正常的法律人都不會說出這種蠢話。不過今天法院釋出法庭公播內容，網紅「四叉貓」劉宇竟發現，柯文哲的辯護律師還真的拿柯文哲都騎單車來反駁涉貪指控，電視牆上還放出柯文哲騎腳踏車通勤的照片，「法庭影片釋出後，我們才知道原來『每天七點半騎腳踏車上班不會貪污』不是幹話，柯文哲的律師在法庭上真的是這樣幫柯文哲辯護的！」

    網友看到後紛紛笑翻，「真的會笑死」、「都擺拍的信成這樣，超智障」、「有點同情柯屁了，花這麼多錢請這種律師」、「不意外，正因為有一群小草相信這種邏輯」、「阿北的律師該不會都是國蔥老師派來的臥底吧？」、「花那麼多錢卻是這種辯護內容，偉哉大律師」、「聽說這律師跟黃國昌不錯，會不會是？」、「什麼樣的咖就會請到什麼樣的律師」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播