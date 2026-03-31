騎單車上班怎麼會貪汙？柯文哲委任律師真拿騎車照來辯護！

柯文哲騎腳踏車上班。（資料照）

京華城案前台北市長柯文哲被判17年，其委任律師替阿北抱屈，稱一個每天透早7點半就上班、搭公車或騎腳踏車通勤的人，怎麼可能貪汙？不只法律人聽了傻眼，一般民眾也皺眉頭。沒有想到法院今（31日）釋出法庭公播內容，柯文哲的律師還真的拿阿北騎腳踏車上班來反駁涉貪，讓大批網友笑翻。

北院審理京華城收賄圖利案1年多，26日做出宣判，柯文哲因違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑、褫奪公權6年。宣判出爐第一時間，柯文哲的律師感嘆，稱柯文哲長期維持清廉的形象，一個每天早上7點半就上班，而且是搭公車或騎U-Bike通親的人，有可能貪汙、侵佔公款嗎？

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當時柯文哲律師的發言一出，不少人痛批是政治語言，正常的法律人都不會說出這種蠢話。不過今天法院釋出法庭公播內容，網紅「四叉貓」劉宇竟發現，柯文哲的辯護律師還真的拿柯文哲都騎單車來反駁涉貪指控，電視牆上還放出柯文哲騎腳踏車通勤的照片，「法庭影片釋出後，我們才知道原來『每天七點半騎腳踏車上班不會貪污』不是幹話，柯文哲的律師在法庭上真的是這樣幫柯文哲辯護的！」

網友看到後紛紛笑翻，「真的會笑死」、「都擺拍的信成這樣，超智障」、「有點同情柯屁了，花這麼多錢請這種律師」、「不意外，正因為有一群小草相信這種邏輯」、「阿北的律師該不會都是國蔥老師派來的臥底吧？」、「花那麼多錢卻是這種辯護內容，偉哉大律師」、「聽說這律師跟黃國昌不錯，會不會是？」、「什麼樣的咖就會請到什麼樣的律師」

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