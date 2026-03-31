鄭麗文稱全世界奉行「一中」 李明哲：國民黨正式認輸！

中國國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，將於4月7日率團訪問中國，她昨日聲稱，全世界都奉行「一中政策」、不支持「台獨」的共同共識。台灣人權工作者李明哲今日表示，中國國民黨在中國內戰的泥淖中，正式認輸了。

李明哲發文指出，中國國民黨從終止動員戡亂開始，雖然表示放棄「反攻大陸」，但在爭奪中國正統政權的論述上，還沒有正式認輸過。自從連戰2005年訪問中國開始，國民黨要員絡繹不絕的去中國訪問，個別人士雖然有脫序的表現，但國民黨中央始終用「堅持九二共識，反對台獨，尋求台海和平」當成交流的原則。所謂的九二共識，則論述為「一中各表」，並不承認中華人民共和國為「中國」的唯一代表。

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李明哲分析，但現在鄭麗文為了去中國訪問，提出了一個國民黨前所未有的主張：全世界多數國家皆採取「一中政策」；國際間對於中國的「一個中國原則」，大多用「認知」等模糊的態度，並未「承認」台灣主權歸屬，保留與台灣實質往來空間，並表示反對用武力解決台海的爭議。但國際間幾乎都承認：中華人民共和國為代表中國，唯一的合法政府。

如果鄭麗文要用國際上皆採取的「一中政策」，來論述中國國民黨的兩岸政策，中華民國在當前中國國民黨的論述中，和對岸論述一樣，是一個已經滅亡的政權。

李明哲批評，一個認輸且承認北京政府為唯一合法中國代表的中國國民黨，未來所有的「兩岸政策」只剩下爭取在「一國兩制」中的適當地位，並且成為北京政府的傳聲筒。

李明哲指出，鄭麗文師承連戰的兩岸政策，2013年還是馬英九政府執政，連戰訪問中國就強調，「在國際上，長久以來，認為台灣是一個麻煩的製造者」。鄭麗文異於其他中國國民黨人士的「國際」論述，可以說把更進一步把連戰的主張發揚光大。所以鄭麗文訪問中國，連勝武當然必須與會，象徵政策傳承。

李明哲研判，可以合理的判斷，這次鄭麗文在中國的行程中，必然要針對外國勢力介入台海問題，呼應中國政府的主張「中華民族偉大復興，拒絕外國勢力介入台海問題」、「批判西方勢力在台海製造事端」。反正她倚重的兩岸幕僚蕭旭岑，2026年在國共智庫交流論壇中就強調，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣。

他直指，讓我們拭目以待，鄭麗文代表國民黨在中國內戰的泥淖認輸後，會有什麼驚人之舉。

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