遭親中港媒「滿版攻擊」！沈伯洋傻眼：規格太高了吧

沈伯洋在臉書發文批評報導「沒底線」。對於受到「滿版」攻擊，他也傻眼表示：「這規格太高了吧？」（擷取自沈伯洋臉書）

2025/06/03 17:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕親中港媒《大公報》今日報導，指民進黨立委沈伯洋藉由抗中保台來騙財騙選票，還說他的父親沈土城出軌一名中國小三。對此，沈伯洋在臉書發文批評報導「沒底線」，對於受到「滿版」攻擊，他也傻眼表示：「這規格太高了吧？」

沈伯洋今日下午在臉書PO文，貼出《大公報》報紙，可見滿版都是在攻擊他的報導，沈伯洋也在每篇報導上都打上大大的 X ，斥責該媒體造謠。他還說：「然後，這是一半而已，還另一半的滿版，我懶得打叉叉了。」

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沈伯洋表示，明天是六月四日，對中國來說很不方便，所以只好選今天趕快發一發。他看了內文，又在造謠他的美國房子跟美國間諜議題，「然後剩下的，是在造謠......我爸......所以攻擊女兒不成，現在換成老爸嗎？」沈也說，大家都知道中國沒有底線，就等著看台灣是哪些粉專跟人，跟著中國造謠和轉發。

沈伯洋也調侃自己，今天又再度獲得中國媒體的紙本滿版攻擊。「是的，滿版。這規格太高了吧？」

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