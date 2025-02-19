疑涉替立展索資、獲標案 律師：陳重文恐再添一貪污罪

國民黨籍台北市議員陳重文。（資料照）

2025/02/19 06:15

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〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文利用台灣智慧光網公司（台智光）承攬的北市公立托兒所監視器標案，圖利自己與友人合開的立錡雲端公司，台北地院判「圖利罪」8年6月。針對立展公司的施壓公務員進而獲得標案，目前檢調並無立案偵辦，協恆國際法律事務所律師詹晉鑒表示，若未來立案，陳重文恐再加一筆「貪污治罪條例」。

陳重文被控施壓台北市社會局，於市立各公托中心租用台智光的網路服務並提高預算，再由他與友人合開的立錡雲端公司承接台智光採購案，圖利自己531萬餘元，台北地院判處8年6月徒刑、褫奪公權6年，沒收犯罪所得531萬餘元，另有6個月徒刑得易科罰金。

北檢目前仍在偵查另一案「台北市警局監視系統專用傳輸網路服務費率案」，北檢發現，陳與台智光董事長李慶煌、顧問陳豐源等人，恐在此案內涉及貪污、圖利、財產來源不明等罪嫌。

協恆國際法律事務所律師詹晉鑒表示，陳重文於台智光案，目前僅判「圖利罪」，若施壓公務員獲得標案屬實，就是藉勢或藉端勒索、勒徵、強占或強募財物者，涉「貪污治罪條例」第四條，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

協恆國際法律事務所律師詹晉鑒。（詹晉鑒提供）

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