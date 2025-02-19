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    陳重文屢傳爭議！被爆飆罵公務員 索資、卡預算修理報復

    國民黨籍台北市議員陳重文。（資料照）

    國民黨籍台北市議員陳重文。（資料照）

    2025/02/19 06:16

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    〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文近期在地方活躍，並接受不少民眾陳情服務案，被爆過去市府不少局處受他施壓，雖然有人提醒於法不合，但他會生氣反批法規不合理，要求公務員照他意思做，否則「未來走著瞧」；陳重文作風剽悍，過去常除找公務員進辦公室飆罵，還會擋預算，市府官員頭痛，卻不敢吭聲。

    陳重文曾因台智光案羈押，去年10月1日以800萬元交保，限制出境出海、限制住居，配施以手機電子監控；陳重文交保出來沉寂兩週後又開始索資，近期更動作頻頻，主要在跑地方，並接受不少陳情案。

    市府員工爆料，陳重文過去以索資、卡預算的方式報復，以台智光案為例，過去曾要求警察局3天內拷貝全台北市監視器錄影帶的畫面，弄得公務員們連夜加班，搞得連燒錄機都燒壞，或是調閱10年、15年份的過往資料，讓公務員工作被癱瘓，若不如他意，還會找各局處首長到辦公室飆罵，有時耗費大半天，沒想到他交保後還是如此。

    有其他議員私下說，聽不少公務員提起陳重文近來的惡行惡狀，原以為他交保後會沉澱、低調一段時間，沒想到卻沒反省。

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