陳重文藉台智光案圖利自己 去年底一審被重判8年6月

國民黨台北市議員陳重文。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/02/19 06:14

相關新聞：

陳重文新弊案！一手索資一手得標 台智光案判刑後仍故技重施

用職權索資獲標？ 陳重文否認：沒插手立展

請繼續往下閱讀...

疑涉替立展索資、獲標案 律師：陳重文恐再添一貪污罪

陳重文屢傳爭議！被爆飆罵公務員 索資、卡預算修理報復

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文利用台灣智慧光網公司（台智光）承攬的台北市公立托兒所監視器標案，並利用職權施壓台北市社會局，於市立各公托中心租用台智光的網路服務並提高預算，圖利自己與友人合開的立錡雲端公司，高達531萬餘元，去年12月27日台北地院依《貪污治罪條例》的圖利等罪重判8年6個月、褫奪公權6年，沒收犯罪所得531萬餘元，另有6個月徒刑得易科罰金，總刑期9年。

判決書指出，陳重文在台智光弊案－台北市社會局公托監視器案中，利用職務權力，在議會質詢官員，並向社會局索取資料、質問等方式，關切公托監視器案細節、履約情形，進而施壓，使公務員增列預算。

判決書揭露，陳重文還找親朋好友成立公司、擔任代表人，獲法院認證陳重文是立錡雲端科技、國亨行銷事業、富又康機械科技、立展農業科技、及臺灣創新農業（代表人白惠足）的實際負責人。

另外，陳重文還偽造他人簽名，虛增立錡雲端與立展公司資本，侵占國亨公司款項，不過陳重文對圖利及虛偽增資立展公司資本部分否認犯行，僅部分認罪，承認偽造文書、業務侵占、公司法等輕罪。

台北地檢署目前仍在偵查另一案「台北市警局監視系統專用傳輸網路服務費率案」，北檢發現，陳與台智光董事長李慶煌、顧問陳豐源等人，恐在此案內涉及貪污、圖利、財產來源不明等罪嫌；如今立展農業科技公司在2023年至2025年皆承接市府標案，公務員盼檢調能立案偵辦，勿縱放惡人，並確保政府採購的公正性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法