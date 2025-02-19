用職權索資獲標？ 陳重文否認：沒插手立展

國民黨籍台北市議員陳重文。（資料照）

2025/02/19 06:11

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〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文被地檢署、法院認證是立展公司實質經營人，且立展公司於2023年至2025年共承接北市府5筆、金額達3060萬400元的標案，疑用職權索資、施壓公務員，甚至還在今年1月16日得標市府576萬元標案，被判刑後仍「持續運作」。陳重文則否認自己與立展公司有關，並強調索資和立展公司是兩碼子的事，且公司是依法、依程序招標。

陳重文回應，檢調當初調查時說他是立展公司的負責人，但事實根本不是如此，他並沒插手經營，立展公司拿北市府標案的事，他也不知情。

至於向市府調閱和廚餘相關的資料，陳重文強調，索資和立展公司完全是兩碼子的事，不知道這些消息是從何而來，且立展公司是依法、依程序招標，他並沒有插手幫忙。

另外，陳重文近期向台北地方法院聲請發還扣押物，包含立展公司大小章、存摺等物品，主張物品並非違禁物，非供犯罪所用，若未發還將影響公司維持營運，請求發還上開物品，法院於本月4日准許。

針對聲請立展公司大小章發還，陳重文表示，當初檢調是用搜索他的名義扣押物品，聲請物品發還當然要一併申請，檢調也以為他跟立展公司有關係，但實際上沒有，也呼籲不要張冠李戴、亂扣帽子。

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