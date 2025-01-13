為何3000名教師具名挺罷免？ 沈伯洋：因為藍白根本是紅衛兵

「學界罷免傅崐萁們 全國3000教師連署」記者會今天在立法院舉行。（記者羅沛德攝）

2025/01/13 20:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨區域立委的罷免連署行動遍地開花，台灣學術界發起「罷免傅崐萁們」活動，目前已有3000教師具名連署支持下架藍委。對此，民進黨立委沈伯洋直言，會有這麼多教師站出來說要罷免，是因為藍白根本就像「紅衛兵」！

「學界罷免傅崐萁們 全國3000教師連署」記者會今天在立法院舉行，中台灣教授協會理事長楊聰榮表示，這屆藍白立委表現「荒腔走板」，完全跟著黨團意志走，不符合民主社會運作，罷免是最簡單能夠端正國會亂象的方式。楊聰榮透露，活動網站上架不到一週時間，很多教師具名連署支持罷免活動，這是台灣成熟的公民運動。

請繼續往下閱讀...

對此，沈伯洋今天在臉書發文，「為什麼台灣有3000名教師站出來說要罷免？除了藍白現在的擴權、作惡之外。其實大家都知道，藍白現在根本是紅衛兵。他們現在把有領過國家補助的學者或團體一個一個揪出來，然後說該學者或團體是綠營側翼。問題是，學術界本來就是這樣生存的。」

他接著說：「我舉個例子，我以前接過柯市府一個九十幾萬的案子，研究台北市警察貪污該如何處理。按照藍白現在的標準，標題一定是『沈伯洋年領北市府百萬，網酸黑熊為柯側翼』。我當年為了這個案子，訪談了因為賄賂坐牢的警察、各地分隊長、基層員警、政風人員、督察、酒店人員、少爺、賭場等等等。」

「扣掉助理費、訪談費、交通費、印刷費，我一個月拿多少呢？7100元。其他不能報銷的費用全部都要自己出，真正拿到的錢，一個月大概5000吧。更不要講說我拿過超多國際計畫，大家知道國際計畫，我作為NGO的主持人，真正拿到的錢是『零』嗎（因為協會規定）？」

最後沈伯洋無奈表示，儘管拿到的錢少得可憐，但一般的人民才不會管這些，「現在藍白瘋狂要移轉罷免注意力，於是就用這種方式，不斷污名化各種可能站出來的人。然後一堆支持者也吃這套，到處留言說：『你拿政府XXX錢要不要解釋一下？』」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法