內政委員會淡海考察 蘇巧慧盼強化聯外交通基礎建設

立委洪孟楷、蘇巧慧、許宇甄及新北議員陳偉杰、鄭宇恩，出席立院內政委員會考察淡海新市鎮。（記者羅國嘉攝）

2024/07/10 16:24

〔記者羅國嘉／新北報導〕立法院內政委員會今（10日）赴新北市淡海新市鎮考察。民進黨立委蘇巧慧表示，淡海新市鎮發展重點除妥善開發產業園區，讓醫療院所進駐，也需強化聯外交通路網等基礎建設，完整帶動區域發展。新北市議員鄭宇恩則表示，希望加速淡海新市鎮二期開發的規劃發展。

國土署與新北捷運局合作開發淡海輕軌淡水行政中心站周邊二筆土地，共2.98公頃，預計投資105億，興建四萬坪商業複合式大樓，提供3000個就業機會，然而去年、今年2次招標皆流標。新北捷運局說，產業專用區購地款支付後，續移轉到捷運局，導致廠商無法土地融資、資金成本壓力大，因此目前將朝分期開發，先招商捷運開發區，待人口較多後，再開發產專區。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧指出，人口引進速度決定廠商進駐關鍵，對淡海新市鎮的發展至關重要，建議中央與地方加速辦理，讓產業園區成為新北最有價值的投資。另外她也向衛福部及市府提出建議，在次區域重新劃分後，由市府與中央一起規劃醫療機構或門診中心設置地點，讓在地居民就醫更方便。

鄭宇恩表示，淡海產業發展及醫療需求都應納入淡海二期來妥善規劃。此外，整體道路含軌道建設、環島自行車道及環保園區等細節，都希望新北積極洽中央在公展草案中一併納入，希望可在兼顧地方就業、城市發展及環境保護的前提下，盡速展開淡海二期的開發。

國民黨立委洪孟楷表示，國土署應每半年針對淡海二期的開發進度提出報告，讓地方以及立法院都能夠掌握最新的進度，以利後續的搬遷整建安排能夠順利進行。

內政部國土署與新北捷運局合作，開發淡海輕軌淡水行政中心站周邊土地，將興建4萬坪商業複合式大樓。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法