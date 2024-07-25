中國稱要讓台灣同胞共享祖國進步 謝金河：不懂台灣人的心！

國台辦近日宣稱要讓「台灣同胞」共享「祖國大陸」發展進步成果，謝金河吐槽「國台辦不懂台灣人的心！」（資料照）

2024/07/25 20:57

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟急遽下滑，中國國台辦近日卻宣稱要讓「台灣同胞」率先分享「中國式現代化」發展機遇、共享「祖國大陸」發展進步成果，遭致台灣各界冷嘲熱諷。財信傳媒董事長謝金河今天吐槽，從國台辦的發言就可以知道，「兩岸回不去了！國台辦不懂台灣人的心！」

中共三中全會日前通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，提出300多項重要改革舉措，國台辦發言人朱鳳蓮昨天（24日）宣稱該「決定」可讓台灣同胞率先分享「中國式現代化」發展機遇，共享「祖國大陸」發展進步成果。此話一出讓不少學者譏諷是「口號式笑話」、「蠢黨沒藥醫」。

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謝金河今天則在臉書發文表示，朱鳳蓮一席話，引發台灣各界冷嘲熱諷，正面回應的不多，原因是中國經濟在奔跑卅年後，正遭到泡沫調整的困難，而美中冷戰正好加大這個危機。

「1990年中國成為世界工廠，2001年中國加入WTO，中國經濟快速飛馳，台灣的人、台灣的錢源源湧入中國，那個時候，韓國瑜批評台灣經濟鬼混20年，台大法律系出身的總統把台灣經濟搞殘，這個話至少駡3個人。那個時候，台灣的企業不投資台灣，只投資中國，那些在中國有大投資的大企業老闆經常站出來駡台灣的政府。大家的眼中，中國未來無限美好，台灣像醜小鴨般任人踐踏。那時在餐廳吃飯，隔桌客人都在駡台灣，訴說中國的美好。」

「不過，最近罵台灣的人愈來愈少，倒是談論中國經濟變差的愈來愈多。例如，有人提到現在去北京轉機，機票錢比台北便宜一半以上。現在在台北買歐洲線，長榮航空的豪華經濟艙5萬多，商務艙要20萬左右，如果到北京轉機，普通艙只要台幣2萬元，商務艙不到10萬，原因是北京機場沒有什麼人。」

謝金河指出，「過去有很長的時間，台商認為市場很大，台灣的美食餐廳業者爭相到中國投資，如今大家爭相關店，八方雲集已經轉到美國、85度C正面臨很大的困難、今年5月摩斯也撤了......中國市場很大，但消費力正受到泡沫戮破後的困難調整。90年代，台商在中國大受歡迎，不但有租稅減免優惠，而且各級官員待台商如上賓，如今翻臉如翻書，台商面臨追稅壓力，處境今非昔比。」

最後他說：「這些年，中國軍機頻頻繞境，現在又祭出台版反分裂國家法，中共可以隔海審查定罪，連主張中華民國的人也變成台獨。過去台灣人到中國旅遊是很輕鬆的，如今必須處處小心，30年的變化何其大。其實善待台灣，這是克服中國經濟下滑重要一步，國台辦嘴巴說要台商共享中國式現代化機遇，但這個機遇已經過了，現在台灣人的錢回流台灣，這是台灣這些年大起最重要原因，國台辦似乎沒有抓到這個核心命題！」

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