為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

自稱愛看宮鬥劇 柯文哲：現在演到賴清德跟鄭文燦

台灣民眾黨今天下午召開「按下F5，讓台灣更新」5週年黨慶宣傳記者會，黨主席柯文哲會後接受媒體聯訪。（記者李文馨攝）

台灣民眾黨今天下午召開「按下F5，讓台灣更新」5週年黨慶宣傳記者會，黨主席柯文哲會後接受媒體聯訪。（記者李文馨攝）

2024/07/10 15:31

〔記者李文馨／台北報導〕前桃園市長、已辭海基會董事長鄭文燦疑涉土地開發弊案，傳「政壇大整肅」下個目標是民眾黨主席柯文哲。對此，柯文哲表示，「我沒有做什麼壞事，我怕什麼」，並稱自己喜歡看歷史宮鬥劇，從四阿哥跟八阿哥、習近平跟薄熙來，最近則是演到賴清德總統跟鄭文燦。

台灣民眾黨今天下午召開「按下F5，讓台灣更新」5週年黨慶宣傳記者會，黨主席柯文哲會後接受媒體聯訪。

有關鄭文燦涉貪案，柯文哲表示，自己很喜歡看歷史宮鬥劇，經常想起四阿哥跟八阿哥，還有習近平跟薄熙來，最近則是演到賴清德跟鄭文燦。他質疑，「鄭文燦過去傳聞就很多，7年前就已經在監聽，還有跟蹤拍照一大堆，怎麼7年後才在辦？」

柯文哲說，這是典型的養案，難道是改朝換代才可以辦，或者是要被鬥垮了才拿出來辦，「這實在是太奇怪了。」他也強調，「我沒有做什麼壞事，我怕什麼」，如果對他有疑問，就把全部的公文調出來、上網公開。

針對新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，台北地方法院預計本月24日宣判，柯文哲回應，他還是相信高沒有犯意，因為當時她還是新科立委，民眾黨也是新成立的政黨，公積金的制度是她的辦公室主任，也就是民進黨前立委李俊俋的辦公室主任，把那一套制度搬過來。

柯文哲說，自己還是有點不服氣，過去也有按鈴申告檢舉李俊俋，不過到現在也沒有辦，司法是國家最後一道防線，希望能夠符合比例原則、被人家相信。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
黃國昌控府院幫鄭文燦開綠燈 府：違法事證歡迎提交司法嚴辦
2024/07/10 14:45

黃國昌控府院幫鄭文燦開綠燈 府：違法事證歡迎提交司法嚴辦
全國童軍大露營明開幕賴清德將出席 鄭文燦不克參加
2024/07/10 13:33

全國童軍大露營明開幕賴清德將出席 鄭文燦不克參加

風靡23年 吳念真人間條件一重磅回歸
內閣團隊沒有鄭文燦 游淑慧解讀：賴清德是個狠人
2024/07/07 14:31

內閣團隊沒有鄭文燦 游淑慧解讀：賴清德是個狠人
影射賴清德是「希特勒」 柯文哲痛罵：毀憲亂政、背信棄義
2024/06/25 11:30

影射賴清德是「希特勒」 柯文哲痛罵：毀憲亂政、背信棄義

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播