自稱愛看宮鬥劇 柯文哲：現在演到賴清德跟鄭文燦

台灣民眾黨今天下午召開「按下F5，讓台灣更新」5週年黨慶宣傳記者會，黨主席柯文哲會後接受媒體聯訪。（記者李文馨攝）

2024/07/10 15:31

〔記者李文馨／台北報導〕前桃園市長、已辭海基會董事長鄭文燦疑涉土地開發弊案，傳「政壇大整肅」下個目標是民眾黨主席柯文哲。對此，柯文哲表示，「我沒有做什麼壞事，我怕什麼」，並稱自己喜歡看歷史宮鬥劇，從四阿哥跟八阿哥、習近平跟薄熙來，最近則是演到賴清德總統跟鄭文燦。

台灣民眾黨今天下午召開「按下F5，讓台灣更新」5週年黨慶宣傳記者會，黨主席柯文哲會後接受媒體聯訪。

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有關鄭文燦涉貪案，柯文哲表示，自己很喜歡看歷史宮鬥劇，經常想起四阿哥跟八阿哥，還有習近平跟薄熙來，最近則是演到賴清德跟鄭文燦。他質疑，「鄭文燦過去傳聞就很多，7年前就已經在監聽，還有跟蹤拍照一大堆，怎麼7年後才在辦？」

柯文哲說，這是典型的養案，難道是改朝換代才可以辦，或者是要被鬥垮了才拿出來辦，「這實在是太奇怪了。」他也強調，「我沒有做什麼壞事，我怕什麼」，如果對他有疑問，就把全部的公文調出來、上網公開。

針對新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，台北地方法院預計本月24日宣判，柯文哲回應，他還是相信高沒有犯意，因為當時她還是新科立委，民眾黨也是新成立的政黨，公積金的制度是她的辦公室主任，也就是民進黨前立委李俊俋的辦公室主任，把那一套制度搬過來。

柯文哲說，自己還是有點不服氣，過去也有按鈴申告檢舉李俊俋，不過到現在也沒有辦，司法是國家最後一道防線，希望能夠符合比例原則、被人家相信。

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