全國童軍大露營明開幕賴清德將出席 鄭文燦不克參加

全國童軍大露營走馬瀨農場舉行，各團抵達後展開紮營。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/10 13:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕第12次全國童軍大露營在台南走馬瀨農場舉行，今天報到，明晚開幕，擔任總會長的總統賴清德與全國童軍總會理事長的前海基會董事長鄭文燦是否同框各界關注，目前最新消息，鄭不克參加，賴將出席。

受疫情影響，睽違6年的全國童軍大露營再度登場，來自18個國家的童軍共襄盛舉，8100人齊聚，今天中午起，各團陸續報到，遊覽車陣湧至，相當壯觀。

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明天的開幕，表定晚上7點起，賴清德將以童軍總會長身份出席，為大家加油、打氣。

至於捲入土地開發官司的全國童軍總會理事長鄭文燦，據了解目前接獲的訊息是不克參加開幕，可能由全國總會常務理事林明裕代表主持。

團體陸續抵達，展開紮營，走馬瀨農場長顏向照巡視各區，了解作業情形；有民眾認為場地條件很好，對於小朋友在此活動，相當放心。

顏向照說，全國童軍大露營已第3度在走馬瀨舉行，場方很有經驗，市長黃偉哲擔任營地建設委員會主委，全力相挺，各單位積極配合，順利促成活動。

中華民國童軍總會指出，該會目前是可使用中華民國與國旗的少數國際大型組織，去年大露營在韓國舉辦，中華民國國旗飄揚，令人感動。

全國童軍大露營走馬瀨農場舉行，各團抵達後展開紮營。（記者吳俊鋒攝）

全國大露營登場，遊覽車陣湧至走馬瀨，相當壯觀。（記者吳俊鋒攝）

各地童軍一早抵達後，帶著裝備進入營地。（記者吳俊鋒攝）

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