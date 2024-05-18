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鄭文燦：4不分區立委扎根桃園 「桃園隊」歸位

民進黨不分區立委郭昱晴成立桃園服務處，行政院副院長鄭文燦推崇郭昱晴是認真、打拼的立委。（記者謝武雄攝）

民進黨不分區立委郭昱晴成立桃園服務處，行政院副院長鄭文燦推崇郭昱晴是認真、打拼的立委。（記者謝武雄攝）

2024/05/18 20:16

〔記者謝武雄／桃園報導〕此次立委選舉，民進黨在桃園6個選區全軍覆沒，但不分區立委郭昱晴、張雅琳、范雲、林月琴仍選擇到桃園服務；郭昱晴今舉行桃園服務處開幕茶會，也是首位在桃園設服務處者，行政院副院長鄭文燦特別到場致意，並強調，未來立委服務處將和黨籍議員結合，讓服務向下扎根，「桃園隊」歸位。

郭昱晴桃園服務處位於桃園區金門二街，今下午1點舉行開幕茶會，不少支持者一早就到場，除鄭文燦外，黨部主委張丞儀、前立委黃世杰、湯蕙禎、鄭運鵬及多位黨籍議員都到場致意，郭昱晴除介紹服務團隊外，也強調服務不打烊，未來會全力推動教育、環保等6大優先法案，做好地方選民服務工作。

鄭文燦也提到，很感謝4位女立委願意來桃園做好選民服務工作，其中郭昱晴桃園、八德、大溪，張雅琳龜山、蘆竹、大園，范雲楊梅、新屋、觀音，林月琴中壢、平鎮、龍潭，如今郭昱晴則拔得頭籌在桃園區金門二街成立服務處，其他3位立委也會陸續成立服務處；未來立委服務處會和地區議員服務處結合，讓選民服務由上到下成為「一條龍」的服務，讓桃園隊歸位，才能迎接2026年的選戰。

鄭文燦也提到，民進黨在桃園有很好的基礎，他任內推動的鐵路地下化也陸續開花結果，桃園地下化工程八個車站，除了平鎮站於1年前動工外，中壢、桃園、中原、中路等四個車站將於5月底到7月間陸續動工，至於鳳鳴、桃園醫院、內壢站則列入第二階段，屆時桃園將邁入新紀元，尤其是服務處所在的金門二街是桃園區後站大樹林地區，未來鐵路地下化後沒有前後站之分更是繁榮可期。

民進黨不分區立委郭昱晴成立桃園服務處，行政院副院長鄭文燦到場致意，並強調桃園隊歸位。（記者謝武雄攝）

民進黨不分區立委郭昱晴成立桃園服務處，行政院副院長鄭文燦到場致意，並強調桃園隊歸位。（記者謝武雄攝）

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