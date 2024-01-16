籲藍白別放任作票謠言 林飛帆：有疑義應提訴訟捍衛民主

林飛帆示警，若候選人容許或放任自己的支持者散播不實作票謠言，台灣民主恐將潰不成形，屆時就是中國介入、分化、操縱台灣人最好的時刻。（資料照）

2024/01/16 13:16

〔記者陳政宇／台北報導〕2024大選甫落幕，網路上質疑選務作票的傳聞不斷，中選會主委李進勇昨譴責惡意造謠，並強調已蒐集彙整相關事證將交由檢調究責。對此，民進黨前副秘書長林飛帆今（16）日表示，朝野應捍衛民主制度，若有疑義就提起訴訟，而非放任支持者散播作票謠言、散播對台灣民主制度的不信任。

林飛帆今透過臉書指出，不能勝選的時候就是公平正義、民主勝利，敗選的時候就是勝選者作票。若有開票過程的爭議，台灣司法體系也有驗票釐清爭議的公正機制。民主化之後的台灣，選舉出現紛爭，或是因為票數太過接近難以釐清勝敗，候選人選擇走法律途徑，提起驗票來釐清選舉結果，台灣是有經驗的；從小至議員選舉、立委選舉、大至總統大選都有經驗。但無論哪一次，若有爭議，透過司法釐清，後續各方都會尊重制度、尊重結果、尊重民意。

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「最擔心這是惡意的政治操作，再加上中國認知作戰，讓台灣人懷疑起自己的民主，進而削弱對民主的信心。」林飛帆提醒，選舉有勝有敗，但健全的投開票制度，是非常多前輩前仆後繼爭取而來。若有爭議，也能透過司法制度釐清。相反地，只有信任民主，才能夠健全民主。如果連民主制度都不信任，難道要變成信任哪一個單一的個人才是民主嗎？這不叫民主，這甚至叫信仰，甚至更極端一點，這叫邁向獨裁的養分。

林飛帆並呼籲，如果身旁有朋友跟著轉傳、散播所謂「作票」傳言，請嚴正告訴他，不尊重民主制度，台灣將什麼都不是，如果他已經是真心相信這樣的說法，請他一定要提出事證、並要求他所支持侯選人向法院提起訴訟。林飛帆更呼籲在野黨領袖，應該嚴正出來捍衛這個民主制度，跟台灣剛完成的總統大選，這個民主成就。

林飛帆示警，今日若容許或放任自己的支持者，散播明顯不實，且已被澄清闢謠過的作票謠言，他日自家政黨若有機會勝選，他黨支持者也可以依樣畫葫蘆，如此一來，「台灣民主將潰不成形，那時候就是中國介入、分化、操縱台灣人最好的時刻」。

林飛帆再次強調，如果候選人本身對於選舉結果有疑義，那更應該提起訴訟，但若候選人自己也自覺沒有提起訴訟的正當理由，但卻刻意放任支持者繼續散播謠言，而不是出面肯定台灣人民的決定，那是非常不負責任的作法，也更證明這樣的人不能作為領導人。

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