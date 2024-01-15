「作票」就要這樣幹？呱吉：選務人員20萬 1人爆料就完蛋

近日有人在社群媒體上散播影片質疑作票，甚至有網紅轉發，中選會強力駁斥。（資料照）

2024/01/15 08:37

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統及立委大選結束，近日有人在社群媒體上散播部分開票所開票過程影片，質疑「作票」，甚至有網紅轉發，中選會對此強力駁斥，轉發網紅也改口道歉。前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑也發布影片，以嚴肅、諷刺的口吻討論在台灣要如何才能在選舉中作票，引發眾多網友熱議。

呱吉說，這次有效選舉人數約1900萬人，投票率71%至72%之間，因此投票人數約1400萬，全國有1萬7000個投開票所，每個投開票所各有1名主任管理員、1個主任監察員及8名選務人員，再加上監察員和警察等，也就是說，1個投開票所至少要有13名選務人員，1萬7000個投開票所共約20萬人。

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壓力大！選務靠公教人員 很多老師不願做

他提到，若要「作票」影響選舉結果，不用完全控制這20萬人，也不用控制所有投開票所，他估算，至少要控制3分之1、約5000個投開票所，且「裡面的13人都要是自己的人馬」，投票過程中，從主任管理員到警察，「如果有任何一個人沒有參與、沒被收買，然後馬上向媒體或到網路上爆料，那就完蛋了，馬上露餡」。

呱吉分析，假設要控制至少5000個投開票所，且裡面13人都是自己人，這真的有辦法嗎？他提到，台灣的選務人員有很大比例是公務員跟老師，加上志工，儘管一天「工資不錯」約3千多元，「但在雙北這種人很多的地方，通常還是會人力不足，因選務人員不只要早起、工作壓力大、要負責不能犯錯、開票時很多人在場監督，因過程太容易出錯，很多老師都寧願不做」。

他也說，1萬7000個投開票所、20萬人「全部都用人工一張一張像數鈔票一樣計票，數錯會很奇怪嗎？一定有人會數錯，這也是為什麼允許大家去監票」，監票的過程中，如果有人不照程序走，各黨監票人員都會馬上要求修正，這也是台灣選務中非常好的地方。

呱吉：想想是誰讓你懷疑民主制度

呱吉最後說，如果想追求台灣選務制度的進步，有一個很重要的條件，就是相信台灣的民主，台灣的民主雖不是最完美，但也沒有不好，選務制度在過去20多年不斷修正，每一次的改革都是讓大家更相信它。

他提醒，因為民主，「我們可以不相信任何特定的人，但若是對民主制度產生懷疑，就是一件危險的事情，會讓你誤以為其他人、其他國家、其他制度更好，要想想是誰讓你產生這樣的懷疑」，可以參與討論、修正，讓大家對台灣選務制度有更正面的想法去做改進，但是不要輕易的落入「有人在作票」的思考陷阱。

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