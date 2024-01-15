網瘋傳疑作票片！前選務人員回應質疑：請相信台灣的民主

1月13日開票畫面，圖中選務人員與本文無關。（資料照）

2024/01/15 00:49

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陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統暨立委大選13日結束，不過有不少指控部分開票所作票的影片在TikTok等社群媒體傳播，甚至有網紅跟著轉發，引發在野支持者強烈不滿。對此，一名曾當過選務人員的網友跳出來分享親身開票經驗，駁斥作票傳言，引發外界熱烈討論。

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社群平台瘋傳影片，指控部分開票所的選務人員公然作票，引發不滿選舉結果的選民痛罵。對此，曾於2018年和2021年當過選務人員的黃姓女網友在臉書表示，「看了今天的各種社群造謠，覺得有必要出來導正視聽」。

黃小姐PO出自己過去收到地方選委會發送之選務人員受訓通知書指出，選務人員並非臨陣上場，而是需要事先受訓，「且開票現場根本無暇也無法討論彼此政治傾向，若有黨派人員要承擔被現場他黨支持人檢舉的風險，先為他的勇氣鼓掌。另外，開票時，各投開票所都會有各黨派的人去監督，兩次經驗監票人員外表都偏粗壯，一有不對會在現場大喊的那種，怕都來不及了，真的不敢搞事。」

黃小姐接著就網上流傳數段影片衍生之質疑做出回應：「首先，『開在頭頂是給誰看』，現場就是超多眼睛在看，若有此疑慮，可以在2026投票前推動各投開票所錄影，由KOL出來號召一定會有很多人響應；第二，『一整疊順在一起』，影片內桌上已有橡皮筋綁起來的票，可能為第二次或第三次統計，選務人員也會怕出錯，所以會（整理起來）再檢查。」

她繼續說道：「第三，『選票箱下面有夾層』，票數量是由負責人員點完，跟警察一起護送到投開票所，到現場還要與主任管理員點數量，不會有更多的票可以藏在下面；第四，『各種票數不對被減票數的疑慮』，大家發現+100、-100這樣的數字，這是因為在畫計票時，它的設計就是100票會需要黏上下一張，限動上看起來的最終計票環節有可能是計算人員張數算錯或有各種人工疏忽可能，這部分的確需更謹慎，但如上面所說，總票數跟選舉名冊的投票人數量就在那，沒有可以動手腳的空間。」

最後黃小姐有感而發表示，「還記得2018因同婚公投失利，我是哭著回家的，如果真的認為做票是如此容易之事，同意、不同意不是更簡單嗎？在人工計票的制度下，第一次唱票時難免會有失誤，不過只要有1票的誤差，全部都會重新計算，直到與選舉名冊上的總投票人可以對上為止，或許在不明就裡的批評後，可以來思考如何可以更加完善，而身為公民又該如何促進新制度上路。今年不是台灣第一次辦大選了，台灣的選舉已經是相當成熟的制度，非常樂見台灣社會的政治討論風氣高漲，但請不要造謠，並請相信台灣的民主。」

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